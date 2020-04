Daniel Ortega met 20 jours sans montrer son visage au milieu de la pandémie par Covid-19

Le dictateur Daniel Ortega, jusqu’à ce mercredi 1er avril, met 20 jours sans faire face aux citoyens. Son absence a été sérieusement remise en question, en raison de la crise sanitaire que le Nicaragua connaît en raison de la Menace Covid-19. Sa Première Dame, Rosario Murillo, s’efforce dans chaque message qu’il transmet chaque midi, d’insister pour dire que “le commandant Daniel est toujours en charge de la situation, veillant sur tous les Nicaraguayens”. Cependant, au-delà de la mention constante que Murillo s’efforce de faire, la réalité dans laquelle l’absence du commandant génère chacun de plus en plus d’inquiétude sur ses bases et l’incertitude dans le pays.

Ce n’est pas nouveau dans ses plus de 13 années consécutives au pouvoir, que le dictateur disparaît publiquement pendant plus de 10 jours. Leurs absences provoquent toujours des controverses et des spéculations. Sa dernière apparition dans les médias a eu lieu le 12 mars, lors de la réunion virtuelle extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement du Système d’intégration centraméricaine (SICA), dans laquelle une déclaration a été publiée avec des recommandations aux États membres et aux organes du SICA, pour agir contre la pandémie. Lors de cette réunion, Ortega était à côté de la directrice de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), Carissa F. Etienne, et d’autres responsables de cette organisation internationale.

Daniel Ortega et son épouse, Rosario Murillo, lors de la réunion virtuelle extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement du SICA. LA PRESSE / Photo prise à partir de 19 Digital

L’absence de 2014

Mais Ortega a eu des absences plus longues. L’opposition Eliseo Núñez Morales a rappelé la période entre mai et juin 2014, après que les évêques de la Conférence épiscopale nicaraguayenne (CEN), dirigée par le cardinal nouvellement nommé Leopoldo Brenes, lui aient remis la lettre intitulée “A la recherche de nouveaux horizons pour un Nicaragua meilleur »le 21 mai 2014, qui a souligné les problèmes qui affectaient le plus les citoyens.

Au cours de ces deux mois, les publications des médias officiels n’ont pas rendu compte des apparitions d’Ortega, même avant sa rencontre avec les évêques, mais jusqu’au 9 juin 2014, selon la veille de LA PRENSA. Selon les archives des publications officielles, ce fut un mois sans apparitions publiques du dictateur.

En mai, la seule activité qu’ils ont signalée était le 9 de ce mois; c’était une rencontre entre Ortega et le président de Hondura, Juan Orlando Hernández, à Managua. Après ce jour, il est réapparu jusqu’au 9 juin, à l’ouverture d’un Centre d’études avancées sur le développement du haut débit (Ceabad), à Managua.

Le plus critiqué pendant cette période, après que les évêques lui aient remis la lettre, était que Ortega n’a exprimé aucun type de réponse ou de réaction à ce sujet.

Lire aussi: Daniel Ortega, le président absent, est arrivé

Daniel Ortega, en mai 2014, alors qu’il quittait la nonciature avec la lettre pastorale délivrée par les évêques. LA PRESSE / ARCHIVE

Cette même année (2014), entre février et mars, l’absence d’Ortega pendant 10 jours avait déjà déclenché des spéculations sur les réseaux sociaux sur sa mort présumée ou qu’il était confronté à une maladie grave. Ce qui a attiré l’attention, c’est annulation d’une rencontre entre Ortega et le président de l’Équateur de l’époque, Rafael Correa, prévue à cette époque. Il n’a pas non plus comparu en public pour commémorer l’insurrection de Monimbó, qui devait avoir lieu sur la Plaza de la Revolución, à Managua.

Le dictateur est apparu jusqu’au 4 mars pour recevoir le cardinal nouvellement nommé Leopoldo Brenes à l’aéroport international de Managua, après son arrivée de Rome. Le dictateur, saluant la haute hiérarchie catholique, sarcastique sur les spéculations sur sa mort supposée, a dit à Brenes: “Vous m’avez élevé, M. Cardinal”, ce à quoi le cardinal nouvellement nommé a répondu avec un sourire.

Daniel Ortega reçoit le 4 mars 2014 le cardinal nouvellement nommé Leopoldo José Brenes, à l’aéroport international de Managua. LA PRESSE / Extrait d’El 19 Digital

La crise socio-politique éclate et Ortega est absent

Lorsque les manifestations civiles ont commencé le 18 avril 218, Ortega a également eu plusieurs jours sans comparaître lors d’événements publics. Sa dernière apparition, connue comme toujours uniquement par les médias officiels, avait eu lieu le 12 avril, pour accueillir les Vénézuéliens Adán Chávez, membre de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela, et Elías Jaua, ministre de l’éducation de ce pays. Pays.

Daniel Ortega a rencontré au Venezuela les Vénézuéliens Adán Chávez et Elias Jaua, le 12 avril 2018. LA PRESSE / Tiré de 19 Digital

La crise a éclaté en raison de la répression armée de la police d’Orteguista (PO) et des groupes civils armés fidèles au régime, mais le dictateur a continué sans comparaître jusqu’au 21 avril, achevant une période d’absence de neuf jours. Le dictateur a semblé rencontrer le commandement de l’OP et l’armée nationale. Dans les jours à venir, elle a commencé à se faire jour plus fréquemment, à travers les médias officiels.

Daniel Ortega apparaît avec le commandement de l’armée et de la police, le 21 avril 2018, en pleine manifestation civile. LA PRESSE / Photo prise dans les médias officiels

Des critiques ont souligné qu’Ortega se cache en ce moment parce qu’il est un malade, vulnérable à Covid-19, puisqu’il a 74 ans.