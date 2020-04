Dans le pire des cas, les cimetières ne pourraient pas approvisionner les Covid-19 morts

Les scènes de terreur à Guayaquil, en Équateur, dont les corps de personnes tuées par Covid-19 sont exposés sur les routes publiques, peuvent se répéter au Nicaragua. Non seulement en raison de l’absence de mesures gouvernementales pour arrêter la propagation du virus, mais aussi parce que le pays a peu de capacité dans les cimetières à recevoir massivement les personnes décédées.

La situation s’aggrave à Managua, où la plupart des cimetières sont à leur capacité maximale et c’est pourquoi le bureau du maire a récemment été contraint d’ouvrir un autre champ sacré, qui est considéré, selon les analystes, comme trop petit pour faire face à une pandémie telle que la du Covid-19, qui dans d’autres pays a également dépassé la capacité d’inhumation ou de crémation.

À New York, où plus de 4 000 personnes sont décédées au cours des deux dernières semaines, les corps sont entassés dans des camions remplis de réfrigérants, tandis qu’une solution à ce problème de santé publique est recherchée. L’Italie est confrontée à la même difficulté, avec plus de 14 000 décès et l’Espagne avec près de 13 000 décès.

Lisez aussi: Testez vos connaissances sur le Covid-19

De ce point de vue, les perspectives pour le Nicaragua – le deuxième pays le plus pauvre d’Amérique latine – ne sont pas encourageantes, car selon des estimations mathématiques, si le pays ne prend pas de mesures urgentes pour faire face à la pandémie, les décès dépasseraient 49000 personnes, selon les calculs de Victor. Gustavo Tercero, professeur à l’école d’ingénierie et des sciences de Monterey.

Seul le gouvernement d’Ortega a admis qu’en raison de cette pandémie, au moins 813 personnes auraient perdu la vie, comme le révèle le Protocole de préparation et de réponse au risque d’introduction du virus du coronavirus (Covid-19), qui a été divulgué ces dernières semaines et avec le qui travaille au ministère de la Santé.

Actuellement seulement à Managua- la ville la plus peuplée du Nicaragua- les principaux cimetières publics tels que l’Oriental, le Général et le Miracle de Dieu sont pleins. Il y a toujours des espaces familiaux qui ont plusieurs lots, déjà en usage ou achetés, mais cela fait longtemps qu’ils n’ont pas pu y acquérir de terrain.

Face à ce besoin, en février dernier, le bureau du maire de Managua a inauguré le cimetière de Caminos del Cielo, dans la région de Laureles Sur. Avec une extension d’un peu plus de 8 mille lots, c’est-à-dire que si le pire des scénarios prévus par Tercero se réalisait, il y aurait du chaos, si les cas étaient concentrés principalement à Managua, dont la probabilité est élevée.

Même d’autres calculs ont estimé un nombre minimum de décès au Nicaragua de 9 784 personnes et d’autres indiquent 23 524 décès. Dans le monde, jusqu’à hier, 66 566 décès ont été enregistrés en trois mois de pandémie, principalement dans un pays où des mesures sévères de confinement ont été prises. Les États-Unis s’attendent à entre 100 000 et jusqu’à 200 000 décès dans les prochaines semaines.

En d’autres termes, les projections des spécialistes sur l’avenir du Covid-12 au Nicaragua ne sont peut-être pas loin de la réalité, une situation qui est aggravée par les activités massives de Pâques, que la dictature promeut pour cette saison, un bouillon parfait pour le propagation du virus, qui a déjà infecté six personnes dans le pays, dont un est déjà décédé. Le virus est très contagieux.

Des morts massives rempliraient un nouveau cimetière

Sellin Figueroa, conseiller des citoyens pour la liberté, à l’hôtel de ville de Managua, souligne que le dernier cimetière que cette commune a ouvert était déjà une nécessité avant l’apparition de Covid-19, reflétant la faible capacité actuelle à y faire face. nouvelle réalité. Ce champ sacré, mentionne-t-il, n’a que cinq blocs et des lots d’environ 2,5 mètres sur 3,2 mètres.

“Nous voyons comment dans d’autres pays il y a beaucoup de morts. Si cela se produit au Nicaragua avec des milliers de morts, ce cimetière ne sera pas suffisant et nous devrons chercher des charniers », a expliqué Figueroa à LA PRENSA.

L’épidémiologiste Álvaro Ramírez, a déclaré dans une interview pour DIMANCHE qu’au Nicaragua, la mortalité due à Covid-19 peut atteindre 10% du total des personnes infectées, un taux relativement élevé par rapport au monde qui est inférieur à 1 pour cent.

Dans l’ordonnance municipale numéro 01-2020 des cimetières publics de Managua et publiée au début de cette année, l’article 19 indique que les cimetières publics doivent avoir une fosse commune pour les indigents ou les inconnus. Cette fosse doit couvrir le pourcentage de la terre totale. Ce serait une option.

Une source à l’intérieur du bureau du maire indique que cette possibilité de créer des charniers n’a pas été discutée et qu’au lieu de cela, ils ont répété qu’il n’est pas nécessaire de déclencher une alarme avec le Covid-19.

Crémations ou cimetières privés, une autre option

Le nouveau cimetière de Managua a des voûtes verticales pour profiter de l’espace, mais il y en a encore très peu. Les lots sont classés en A, B et C. Selon la taille et l’emplacement. Les prix varient de 60 $ à 500 $. Mais en cas de pandémie, on ne sait pas si le gouvernement supprimera cette accusation.

À Managua, il existe également trois principaux cimetières communautaires. Celui de Nejapa qui est également plein, celui des Sierritas et celui du quartier de San Judas.

Une autre option serait les cimetières privés ou le service de crémation, mais les prix augmentent fortement. Par exemple, la crémation d’un cadavre peut coûter environ 920 $ et comprend uniquement le transfert au salon funéraire, un certificat et une petite urne en bois.

Les 920 $ représenteraient une dépense énorme pour la plupart des familles au Nicaragua, dont les salaires ne dépassent pas 12 000 cordobas par mois (environ 350 $).

Aussi: La situation précaire des marchands ambulants avant le nouveau Coronavirus

Le conseiller du Parti libéral, Carlos Bonilla, a souligné que “comme toujours, le gouvernement a centralisé l’information”, mais que lors de la dernière session qui a eu lieu le mois dernier au bureau du maire, une commission a été créée pour aborder la question du nouveau coronavirus, qui vise par le Ministère de la Santé.

Il a également déclaré que le bureau du maire dispose d’un fonds de six millions de cordobas pour l’achat de cercueils pour les indigents ou les personnes aux ressources économiques limitées, ce qui est également une autre option face à la pandémie, bien qu’elle soit encore insuffisante.

Le Brésil souffre déjà de ces ravages

Le cimetière de Villa Formosa, à Sao Paulo, au Brésil, est le plus grand cimetière du pays d’Amérique du Sud. Avant que la pandémie de Covid-19 n’éclate dans ce cimetière, ils recevaient environ 30 corps par jour. Actuellement, ils reçoivent 60 cadavres par jour, ce qui reflète le degré de pression que la pandémie exerce sur les champs sacrés du monde. Les autorités brésiliennes ont déjà admis que le champ sacré est plein.

Lire: “Le régime d’Ortega joue à créer le chaos”, explique Óscar René Vargas

Sans aller plus loin au Honduras vendredi dernier, les autorités ont commencé à rechercher des terres “pour des fosses communes”, selon des informations provenant de ce pays.

“Les gouvernements locaux doivent localiser des terrains adaptés aux charniers au cas où des enterrements massifs seraient nécessaires, car le nombre de cadavres dépasse la capacité”, a expliqué le système national de gestion des risques du pays dans un communiqué de presse.

El Salvador, qui a pris de sévères mesures de confinement, a également entamé le processus d’ouverture des tombes et de recherche de terres pour faire face à la pandémie.