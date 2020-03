Avec un solide palmarès dans le genre urbain et après plusieurs singles et “remixes” à succès, le Portoricain Lenny Tavárez prépare la sortie de “Crack”, l’album qu’il considère comme “son bébé” et son œuvre la plus précieuse.

“Tout ce que je sais faire, toute la polyvalence de Lenny dans un seul album”, a avoué l’artiste à propos de cette nouvelle production, baptisée par les fans eux-mêmes, comme il l’a avoué à Efe lors d’une interview à Bogotá.