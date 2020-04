Dans une pandémie, la bombe est différente

Tout semble différent à travers l’objectif de Covid-19.

par Vicki Elson et Timmon Wallis. *

Si nous pouvons soudainement mobiliser des milliers de milliards de dollars pour soutenir l’économie, pourquoi ne pouvons-nous pas mobiliser des milliers de milliards pour fournir une meilleure nourriture, un abri et des soins de santé à nos enfants? Si nous pouvons arrêter de polluer l’air de la Chine et les canaux de Venise pendant un verrouillage, pourquoi ne pouvons-nous pas rendre cela plus normal?

Si nous pouvons travailler si dur pour coopérer à l’échelle mondiale pour ralentir la pandémie et protéger notre avenir, alors pourquoi diable posséderions-nous toujours des armes nucléaires qui peuvent effacer tout et tout le monde pour toujours?

Pandémies, climat, inégalités, armes nucléaires – des quatre grands problèmes qui menacent notre existence même, l’un est très facile à résoudre, et ce n’est peut-être pas le moment de le rayer de la liste.

Pour mettre fin à la menace que les armes nucléaires nous anéantissent par accident ou par conception, tout ce que nous avons à faire est de démonter les fichues choses.

Retirez simplement les ogives de leurs vecteurs: missiles, sous-marins et avions. C’est ça.

Il n’y a rien de technique à comprendre – les États-Unis et la Russie ont déjà démantelé 40 000 armes nucléaires depuis la fin de la guerre froide. Mais il y en a encore près de 14 000, et ces jours-ci, ils sont plus précis, plus rapides et plus meurtriers que jamais.

Ils sont pointés sur vous et moi, naviguant sous les océans, posés dans des silos, volant dans des avions ou stockés. Ils coûtent une fortune absolue et gardent certains de nos meilleurs scientifiques trop occupés pour travailler sur des projets plus vitaux.

Tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à ce cauchemar vieux de 75 ans, c’est la volonté politique. Les bases du processus de désarmement sont déjà en place. Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires de 2017 (Traité d’interdiction nucléaire) établit un cadre pour un désarmement juste, bien coordonné et vérifiable par tous les pays.

Le reste du monde est scandalisé que neuf pays dotés d’armes nucléaires tiennent la planète entière en otage.

Contrairement aux traités précédents rédigés (et mis à l’écart à plusieurs reprises) par les nations nucléaires incriminées, le Traité d’interdiction nucléaire a été élaboré par le reste du monde. Il comble les lacunes juridiques dans les traités antérieurs. Comme les armes de destruction massive chimiques et biologiques, les armes nucléaires sont désormais totalement interdites par le droit international. Le traité rend tout ce qui a trait aux armes nucléaires illégal – même leur financement, menaçant même de les utiliser.

Le libellé du Traité d’interdiction nucléaire a été approuvé par 122 pays (non nucléaires) aux Nations Unies. Il a déjà été signé par 81 pays, ratifié par 36 – et ce n’est pas fini. C’est la meilleure percée dont vous n’ayez jamais entendu parler.

Ici, dans le pays qui a inventé les armes nucléaires (et qui les a en fait utilisées pour massacrer des civils), les préoccupations humanitaires mettent fin à des décennies de propagande. Vous voudrez peut-être demander à vos représentants au Congrès de coparrainer Norton HR 2419, ce qui obligerait les États-Unis à signer le Traité d’interdiction nucléaire et à commencer à négocier soigneusement le désarmement avec le reste du monde. Ensuite, une fois le traité ratifié, le projet de loi nous oblige à transférer l’argent gaspillé – et le talent scientifique dilapidé – vers un New Deal vert qui s’attaque au climat et aux inégalités. Cela peut fonctionner, mais pas si nous attendons trop longtemps.

Le Traité d’interdiction nucléaire a remporté le prix Nobel de la paix pour l’équipe de jeunes militants qui l’ont facilité, la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN). À Oslo, le prix a été accepté par la directrice de l’ICAN, Beatrice Fihn, et la survivante d’Hiroshima Setsuko Thurlow, qui a fait campagne pour la fin de l’ère nucléaire depuis qu’elle a rampé hors des décombres à l’âge de 13 ans.

La bombe qui a détruit la famille, les camarades de classe et la ville de Setsuko était petite par rapport aux normes actuelles. Une seule des 14 000 bombes modernes pourrait causer des souffrances inimaginables et une destruction permanente des personnes, des écosystèmes, des infrastructures et de la culture. Une petite guerre nucléaire régionale (par exemple entre l’Inde et le Pakistan) pourrait projeter suffisamment de suie dans l’atmosphère pour bloquer le soleil, tuer les cultures et affamer jusqu’à 2 milliards de personnes.

“Mais”, demandent de nombreux Américains, “si nous désarmons – ne serons-nous pas vulnérables à être attaqués et envahis par la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l’Iran?”

C’est une bonne question. Mais pensez-y: il y a actuellement 185 pays non dotés d’armes nucléaires et personne ne les dépasse. Personne ne les fouine, car les propriétaires de bombes nucléaires savent que la bombe est un suicide, voire un omnicide. La détonation nucléaire nuirait à tout le monde: le nuker, le nukee et les spectateurs innocents sous le vent – pendant des générations, longtemps après que le différend initial ait été oublié.

La «dissuasion» nucléaire est un concept qui ne résiste pas à l’examen. Mais même si ce jeu de poulet colossalement mortel avait du sens, cela en valait-il le risque? Les armes nucléaires ne sont pas comme des armes conventionnelles – ce sont des machines du bout du monde.

Pendant ce temps, le danger d’anéantissement nucléaire est accru lors d’une pandémie.

Si vous pensez que cela fait peur que vos fournisseurs de soins de santé locaux tombent tous malades, que se passe-t-il si le coronavirus frappe l’équipage d’un silo nucléaire? Ou un sous-marin?

Les accidents nucléaires se produisent tout le temps, et c’est une pure chance qu’aucun n’ait jusqu’à présent provoqué de détonation. La guerre nucléaire peut être déclenchée par une erreur humaine, un dysfonctionnement mécanique, une mauvaise communication, un sabotage terroriste ou même un problème informatique. Au fil des ans, nous avons eu une douzaine d’appels proches en plus de la crise des missiles cubains. Avec le chaos supplémentaire d’une pandémie, le risque augmente.

Tout ce qui met notre espèce en danger, qu’il s’agisse d’une crise de maladie, d’eau, de nourriture, de politique ou de conditions météorologiques, augmente les risques de guerre, qui peuvent s’intensifier jusqu’à ce que quelqu’un lance volontairement des armes nucléaires. Et quelqu’un d’autre riposte. Répétez jusqu’à la fin de la partie.

Alors, pourquoi n’avons-nous pas déjà désarmé? C’est le même problème que Greta Thunberg souligne à propos des combustibles fossiles: “Notre civilisation est sacrifiée pour l’opportunité pour un très petit nombre de personnes de continuer à gagner d’énormes sommes d’argent.” Vous pouvez suivre l’argent des entreprises pour les campagnes politiques et les politiques qui en découlent, tout comme pour tant d’autres problèmes qui nous mettent en danger, appauvrissent et nous divisent.

Ce moment est un test moral profond pour tout le monde.

Cette pandémie met à nu nos valeurs les plus profondes. Certains se montrent à la hauteur avec un beau soutien de voisinage et une action héroïque, du personnel hospitalier aux épiciers. Et certains descendent vers de nouvelles profondeurs de dépravation, comme ces politiciens qui semblent avoir profité d’une connaissance privilégiée du crash à venir, tout en minimisant publiquement le danger.

Nous calculons que les États-Unis dépensent environ 90 milliards de dollars par an en armes nucléaires dont la seule fonction est l’anéantissement. (Un ventilateur de base coûte environ 20 000 $. Un foyer Habitat pour l’humanité coûte environ 90 000 $. Un déjeuner scolaire coûte environ 2,63 $.)

Notre tolérance aux armes nucléaires est la mère de tous les outrages moraux et humanitaires. Les armes nucléaires sont l’expression ultime de la domination et de l’oppression. Ils touchent de manière disproportionnée les femmes, les pauvres, les très jeunes et les enfants à naître. La seule fois où nous les avons utilisés contre deux villes japonaises, il y a 75 ans, était, rétrospectivement, un acte raciste. Quel genre de personnes voulons-nous être?

Imaginez: la pandémie nous réveille à notre sort commun.

Nous élisons un président et un congrès sensés et pacifiques. Les Américains exigent que nos dirigeants signent et ratifient le Traité d’interdiction nucléaire et œuvrent à sa ratification. Nous réalisons que nous pouvons payer un tas de panneaux solaires et d’éoliennes – ou un tas de ventilateurs et de respirateurs N95 – pour ce que nous gaspillons actuellement dans les guerres nucléaires qui, selon les mots de Ronald Reagan, «ne peuvent pas être gagnés et ne doivent jamais être combattu. ” Nous travaillons ensemble et soutenons toutes les nations dans la construction de systèmes durables.

Nous utilisons les leçons que nous apprenons maintenant pour accélérer les solutions à d’autres crises communes. Nous nous rendons compte qu’au lieu d’un budget militaire insondable, nous pouvons avoir une généreuse allocation fiscale qui dépasse largement les besoins humains de base pour le logement, la nutrition, les soins de santé et l’éducation. Même les riches bénéficient d’une planète plus sûre et plus saine.

Nous continuons d’évoluer. Nous devenons plus amicaux et plus sensés, prêts à relever le défi suivant.

S’il y en a une, la doublure argentée de cette pandémie pourrait être que nous, les humains, continuerons de coopérer à grande échelle une fois qu’elle sera terminée.

La pandémie nous montre que tout est possible, bon ou mauvais, même ce qui semblait impensable il y a peu de temps. Nous travaillons ensemble à l’échelle mondiale pour trouver des solutions. Nous humilions ceux qui se comportent de manière égoïste. Nous apprenons vite. Nous sommes terriblement créatifs et altruistes.

Cela n’a jamais été aussi clair: ce qui se passe dans un pays arrive à tout le monde. Ce n’est pas «Nous contre eux». C’est “Us vs. Disaster”. Nous pouvons nous ressaisir et nous le devons.

* Vicki Elson MA et Timmon Wallis PhD sont partenaires de l’ICAN et fondateurs de NuclearBan.US, TreatyAwareness.US et VoteToSurvive.org. Wallis est l’auteur de Warheads to Windmills: How to Pay for a Green New Deal and Disarming the Nuclear Argument: The Truth About Nuclear Weapons.