La Russie est venue au combat pour les Ours de la Berlinale avec “DAU / Natasha”, un film radical et même excessif, par extension et par ses scènes de torture et de sexe explicite, sans scénario préalable, selon le dogme de son réalisateur, Ilya Khrzhanovsky.

“Il n’y a pas de texte écrit préalable. Tout se passe sur la scène. Qui s’y trouve procède selon son intuition ou son but”, a expliqué le cinéaste dans sa présentation au festival sur un film entré en compétition enveloppé dans le secret.