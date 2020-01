D’autres vins et restaurants espagnols arriveront en Russie et dans l’UEEA avec l’aide de l’ACIR | Communiqués

L’Alliance commerciale ibéro-russe / Alliance commerciale eurasienne (ACIR / ACEA) a effectué sa première mission commerciale de 2020 à Madrid et à Barcelone avec les chiffres les plus pertinents de la distribution de vins et restaurants en Russie. La délégation était composée de Yulia Evdokimova, propriétaire de la maison du vin du Palais Royal en Russie, et plus grand distributeur de vins et spiritueux du pays eurasien, et Serguey Mironov, premier restaurateur en Russie, commissaire dans le domaine de la restauration, vice-président de la Fédération des Restauradores et des hôteliers de Russie, et considéré comme l’un des spécialistes les plus renommés dans le domaine. Ils étaient accompagnés de l’ambassadeur commercial «Busines Russia» pour l’Espagne et le Portugal, Eduard Gulyan, qui les a personnellement guidés à travers les cuisines et les caves les plus exquises d’Espagne.

Dans la capitale espagnole, les participants ont eu des réunions d’affaires avec les dirigeants de l’Association Centennial Restaurant and Taverns de Madrid avec lesquels ils ont échangé leurs expériences, discuté des possibilités et des perspectives commerciales entre les restaurants.

Ils ont également appris les techniques de gestion et les stratégies de développement qui les ont maintenus au fil du temps, tout en conservant leur essence, leurs normes de qualité et une concurrence constante. Entre les mains de chefs renommés des 12 restaurants centenaires de la ville, ils se sont régalés du meilleur de la cuisine nationale, accompagné d’une dégustation de vins exquise et d’une description détaillée de l’histoire de chacun des plats.

Au cours de leur visite dans les prestigieuses caves de la région de Castilla la Mancha et de la Catalogne, les participants ont appris en détail l’histoire des familles qui les gèrent, les processus de sélection et de traitement stricts des raisins, ainsi que la technologie utilisée (propre et étrangers) pour obtenir les vins renommés qu’ils produisent.

Comment pourrait-il en être autrement, ils ont également essayé la cuisine locale et partagé leurs impressions sur le commerce du vin avec les propriétaires et les administrateurs avec lesquels ils étaient d’accord sur la nécessité d’un échange constant d’informations, de connaissances et d’expériences.

Des rencontres ont également eu lieu avec les associations sectorielles nationales avec lesquelles une feuille de route a été conçue qui permettra aux entreprises espagnoles via ACIR / ACEA, des conditions favorables à leur arrivée sur différents marchés du vaste territoire eurasien.

Dans les clubs d’affaires emblématiques des villes, l’ambassadeur des affaires de Business Russia et PDG d’ACIR / ACEA a fait une présentation des conditions imbattables offertes par l’Alliance pour le développement d’activités conjointes dans les deux parties du continent, soulignant parmi ses avantages le cofinancement de projets, la participation de spécialistes du secteur et une large base de contacts parmi lesquels se distinguent les entreprises les plus importantes du secteur du vin et de la restauration, garantissant ainsi des négociations réussies et durables dans le temps. Il a également évoqué le système de gestion de projet innovant mis à la disposition de l’organisation qui permet d’obtenir diverses propositions de coopération de toute l’Espagne et une attention particulière dans différentes langues.

Contact

Personne-ressource: Miguel de la Cruz

Description du contact: www.aci-r.com

Téléphone de contact: 911438117

images

http://bit.ly/37crf1E

Légende: Mission commerciale russe – spécialistes du vin et de la restauration

Auteur: Eurasian Trade Alliance – ACIR / ACEA

http://bit.ly/2sKcKTW

Légende: Réunion d’affaires dans un club d’affaires en Espagne

Auteur: Eurasian Trade Alliance – ACIR / ACEA