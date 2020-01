David Llorente et Nuria Vilarrubla, meilleurs canoéistes de 2019 pour RFEP | Sports pratiques

Il Canoë espagnol célébrera ce samedi 1er février la trente-septième édition de son gala annuel dans lequel les prix décernés par la Fédération espagnole seront remis et dans lesquels ils se démarqueront par leurs médailles mondiales David Llorente et Nuria Vilarrubla, reconnus comme les meilleurs pagayeurs seniors de 2019.

En plus des castillans-léonais et catalans, dans l’éventualité qui aura lieu au siège du Comité olympique espagnol à partir de 18h30, ils recevront également leurs récompenses sportives comme Carla Frieiro et Pablo Sánchez, comme meilleure promesse junior féminine et masculine, respectivement; Klara Olazabal et Pablo Graña, comme de meilleures promesses U23; e Inés Felipe et Juan Valle, comme meilleur paracanoe.

En outre, le gala reconnaîtra également Guillermo Díez-Canedo trophée du meilleur technicien José Montes; à Gaspar Muñiz comme meilleur arbitre Trophée Jacinto Regueira; et à Eleonora Giovio, rédacteur en chef d’El País, en tant que meilleur média pour le trophée de l’eau vivante, comme l’explique la Fédération royale espagnole de canoë.

Des mentions spéciales seront Javier Rodríguez Dorado meilleur entraîneur de club national; le parrainage de Iberdrola, La LigaSports, loteries et paris d’État et Grupo Caliche; soutien institutionnel de CSD, COE, CPE et ADO; celle des Loteries d’État aux valeurs humaines qui incombe ex aequo à Gonzalo Santos et Juan Luis de Andrés; au conseil municipal de la région de Mequinenza et du Baix Cinca; au meilleur club LaLigaSports Trophy qui correspond à Équipe féminine senior de kayak de polo de l’Association sportive de Pinatarense; et à Ton des champs pour les 6 médailles remportées au cours de la saison 2019. Le RFEP récompensera également les clubs qui ont plus de 50 ans d’histoire, ainsi que d’autres distinctions.

Temple de la renommée

Ce gala annuel aidera également la Fédération royale espagnole de canoë à présenter le Hall of Fame, qui vise à créer un espace pour reconnaître l’apport de différentes personnalités et matérialiser l’héritage de ce sport.

Les médailles remportées par les candidats font partie de la récolte de 16 podiums réalisés par le canoë espagnol aux Jeux Olympiques, dans lequel c’est le deuxième sport espagnol avec plus de médailles derrière la bougie, qui est leader avec 19. Dans cette première édition, avec un caractère virtuel, les membres à entrer seront inclus dans deux catégories, qui seront un athlète et un entraîneur / entraîneur .

Les treize athlètes nominés pour entrer au Temple de la renommée du canoë espagnol 2020 sont David Cal, vainqueur de 5 médailles olympiques; Herminio Menéndez, vainqueur de trois; Luis Gregorio Ramos Misioné, avec deux; José María Ils étaient Celorrio, avec une; José Ramón López Díaz-Flor, avec une; Guillermo del Riego, avec une; Narciso Suarez, avec une; Enrique Míguez, avec une, Beatriz Manchón, Izaskun Aramburu, Belén Sánchez, Ana Penas et Sonia Molanes. Les cinq aspirants entraîneurs sont Suso Morlan «in memoriam», Eduardo Herrero, Luisa Álvarez, José Seguín et Vicente Rasueros.

