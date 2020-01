Davos déçoit les écologistes: bons mots mais peu de compromis | Monde

Le Forum économique mondial se termine aujourd’hui à Davos après cinq jours de débats où la météo a pris une place de choix, mais des écologistes comme Greta Thunberg qui ont participé à cet événement laissent la ville suisse déçue: de bonnes paroles mais peu d’engagements agir

Et non seulement reprochent-ils aux dirigeants politiques ou aux grands hommes d’affaires leur manque d’initiatives en la matière. Ils ont également demandé aux médias de passer moins de temps à faire des reportages sur eux-mêmes et à se concentrer davantage sur l’urgence climatique elle-même.