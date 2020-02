De Barcia à Vilaverde: l’entroido itinérant de l’Ourense rural | personnes

Loin de l’Entroido du “triangle magique”, formé par les villes ourensanas de Xinzo de Limia, Verín et Laza, en Galice il y a d’autres carnavals plus “enxebres”, comme cela arrive dans la municipalité de Melón avec celle des régions de Barcia et Vilaverde, parce que tous les mardis d’Entroido, un village rend visite à l’autre, dans ce qui était autrefois «une lutte de tribus».

Un kilomètre seulement sépare ces deux paroisses appartenant à la municipalité de Melón, à Ourense, unies par une tradition qui remonte à près de deux siècles, dans laquelle les habitants de Barcia “vont chercher ceux de Vilaverde” dans une délégation à Faites un tour circulaire des deux villages.