De grandes entreprises annulent des voyages et des événements publics pour le coronavirus | Les entreprises

Les grandes entreprises espagnoles appliquent leurs protocoles de sécurité lors de l’enregistrement de plusieurs cas de coronavirus en Espagne et choisissent de se conformer aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du ministère de la Santé, qui recommandent de ne pas se rendre dans des “zones à risque telles que Chine, Japon, Corée du Sud, Iran et Italie. “

Parmi les entités bancaires, la banque Santander n’autorise pas les voyages dans les principales régions touchées, sauf ceux strictement nécessaires, BBVA En plus d’annuler les voyages de ses employés d’origine ou de destination vers l’Italie, la Chine, le Japon, l’Iran, la Corée du Sud et Singapour, il recommande d’éviter les voyages internationaux.

CaixaBank, depuis début février, elle a également limité les déplacements de son personnel en Chine et à Hong Kong et, pour ses collaborateurs du géant asiatique, a proposé le télétravail comme principale mesure de prévention.

Depuis Bankia il a été demandé aux travailleurs de se rendre dans les «zones à risque» ou qui envisagent de se rendre chez eux pour contacter le service médical de l’entité, qui a créé un groupe de travail pour suivre l’impact éventuel sur l’entreprise .

Il Sabadell Bank a informé son personnel des principales recommandations en matière de santé.

L’assureur Mapfre Il a également adopté toutes les recommandations des autorités locales sur les marchés concernés, essentiellement l’Italie et la Chine, il a donc limité les déplacements dans les zones à risque et a demandé que les réunions, dans la mesure du possible, se tiennent par le biais des médias numériques. .

Dans le cas des sociétés énergétiques, Iberdrola affirme avoir établi des protocoles de protection pour ses travailleurs et son président, Ignacio Sánchez Galán, a déclaré qu’ils collaboraient “à cent pour cent” avec les autorités sur tous les marchés où il est présent.

Endesa Il essaie d’éviter les voyages, principalement d’Italie en Espagne, et son parent, le groupe italien Enel, a élaboré un plan en Italie.

Naturgie Il a également activé un protocole d’action dans le but de prioriser la santé de ses employés et de leurs familles, qui inclut la suspension temporaire de tous les voyages internationaux, tandis qu’un comité des voyages évalue l’essentiel et limite autant que possible les ressortissants

Le fabricant d’éoliennes Siemens Gamesa Il a interdit les voyages dans les régions italiennes touchées, tandis que ses deux usines en Chine ont commencé à reprendre progressivement la production depuis la mi-février, sans aucun travailleur affecté.

Parmi les opérateurs de télécommunications, Orange Elle a suspendu ses voyages en Chine, à Hong Kong, à Macao, à Taiwan, à Singapour, en Corée du Sud, en Lombardie et en Vénétie et, pour les autres destinations, les transferts professionnels, séminaires ou congrès seront limités au “minimum indispensable”.

De même, les travailleurs rentrant de zones réglementées, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, devront rester en quarantaine, avec possibilité de télétravail ou de congé médical payé.

Vodafone Il a également suspendu les voyages professionnels dans les zones touchées et recommande de restreindre les voyages personnels, et Telefónica n’a pas fourni d’informations à Efe à cet égard.

Les grandes sociétés de distribution concentrent également leurs protocoles d’action sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du ministère de la Santé, dans le sens de «ne pas se rendre dans des zones à risque» comme mesure de «bon sens» “.

Amazon Il a demandé à ses employés de ne pas se rendre en Chine et en Italie “sauf pour des raisons critiques”, tout en travaillant avec leurs fournisseurs “pour avoir des stocks supplémentaires et maintenir la sélection de produits que les clients recherchent”.

Le service médical de Le Corte Ingles il suppose également le protocole Santé, tout comme Adolfo Dominguez, qui recommande également de ne pas voyager si ce n’est pas essentiel pour la Chine et les régions du nord de l’Italie.

Mangue Il a recommandé à ses employés de limiter les déplacements en général et de reporter ceux qu’ils avaient prévus dans les zones touchées.

Leroy Merlin a demandé aux employés de ne pas assister aux conventions et aux foires internationales et, en fait, ils ont annulé leur présence au Salon international des outils, de l’approvisionnement industriel, du bricolage et de la construction à Cologne (Allemagne). Il a également annulé les réunions mondiales qu’ils tiennent avec leurs homologues d’autres unités commerciales.

Les laboratoires PharmaMar, quant à eux, ont également suspendu leurs déplacements dans les zones touchées et dans le cas où l’un de leurs employés serait touché par le coronavirus, ils choisiraient de les inciter à travailler à distance.

Tous Il a prolongé le séjour chez lui de ceux qui étaient la semaine dernière en Italie, a envoyé des recommandations générales à son équipe commerciale sur la façon de prévenir la grippe et les maladies virales et a envoyé un protocole d’action.

MediaMarkt Il a rappelé à ses employés les mesures d’hygiène de base, telles que la nécessité de se laver fréquemment les mains, ainsi que les recommandations formulées par les principales organisations nationales et internationales.

Le secteur de la construction a également pris des mesures pour Acciona Des informations sont également fournies aux travailleurs et des protocoles d’action contenant des mesures de surveillance active sont maintenus. C’est pourquoi, pour le moment, il a limité les déplacements des employés dans les zones jugées à risque par les autorités.

Depuis Sacyr, qui participe à un consortium qui “construit” l’autoroute Pedemontana-Veneta dans le nord de l’Italie, est tenu informé par le personnel, des plans d’urgence ont été préparés et la coordination avec les autorités sanitaires italiennes est maintenue.

De plus, les 20 filiales que la Société possède en Chine sont “sur la voie de la normalité” après avoir respecté toutes les mesures et recommandations requises par le gouvernement chinois pour reprendre ses activités.

Le Salon de Genève confirme son annulation à cause du coronavirus

Les organisateurs de Salon de Genève, l’un des principaux événements annuels du secteur automobile, a confirmé vendredi l’annulation de la 90e édition de cet événement, prévue du 5 au 15 mars, en raison des mesures prises par le gouvernement suisse pour lutter contre l’épidémie.

Volkswagen, qui en Navarre est la plus grande entreprise avec plus de 5 000 travailleurs, a commencé à placer des affiches avec les recommandations préventives de la santé.

Aussi Mercedes Il a envoyé des courriels à ses employés pour les informer de ce qu’ils doivent faire si un cas est détecté dans l’entreprise, soupçonné de contagion ou en voyage.

Peugeot, qui en son temps avait déjà rapatrié tous ses travailleurs en Chine, a créé une équipe de travail qui analyse constamment la situation et les impacts possibles et élimine les problèmes de production pour le moment.

Renault Il travaille sur un protocole d’action et a demandé à ses managers de réduire également “au minimum” les déplacements internationaux et de promouvoir les visioconférences, notamment avec la Chine, la Corée du Sud et l’Italie.

Par ailleurs, l’entreprise a développé des mesures de prévention lors des réceptions d’usine et met en place un dispositif d’anticipation et de suivi du contrôle de l’approvisionnement de ses postes de travail.

Iveco a restreint les déplacements “essentiels” des managers en Chine et en Italie et à l’entrée de son usine de Valladolid, les fournisseurs et transporteurs sont invités à indiquer s’ils ont récemment été dans une zone à risque.

Dans l’usine de PSA Vigo Un protocole de visites d’usines a été activé pour identifier les personnes issues des zones à risques et un comité de suivi a été créé.