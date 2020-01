De grands acteurs racontent la vie de Fellini à la première personne dans l’Akadèmia | La culture

Un jour comme aujourd’hui, il y a cent ans, est né Federico Fellini, une date qui a indiqué que Rossy de Palma, Mario Gas, Sergio Rubini, Serena Vergano et Mar Ulldemolins ont voulu célébrer avec l’assemblée “Maestro Fellini”, qui sera présentée ce lundi à la Teatre Akadèmia de Barcelona, ​​sous la direction de Guido Torlonia.

La pièce est un voyage à travers la vie et l’œuvre du cinéaste italien à travers des interviews, des lettres, des écrits et des notes, que Ludovica Damiani et Guido Torlonia ont réunis sous forme de lecture à deux voix, illustrées d’images de leurs films et de leurs répétitions avec les acteurs.