Le Néerlandais Frenkie de Jong, l’un des habitués des alignements de Barcelone, commencera le match contre Eibar sur le banc, tandis que l’équipe basque jouera au Camp Nou avec trois milieux de terrain.

En plus de De Jong, Sergi Roberto et Ansu Fati seront également des remplaçants dans l’équipe du Barca, qui jouera avec Sergio Busquets, Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Arthur dans le noyau.