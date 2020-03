De la Chine au Nicaragua. Comment le Covid-19 a évolué

Le Nicaragua a déjà un décès Covid-19 et 15 cas confirmés, y compris le défunt. Ce vendredi, il y avait déjà plus de 520 000 personnes dans le monde infectées par le covid-19 ou le coronavirus et plus de 23 000 décès et le rétablissement de plus de 122 000 patients ont également été signalés.

Les États-Unis ont déjà plus de cas de contagion que la Chine. La mortalité règne en Italie et en Espagne. Le Mexique a confirmé son huitième décès. Voici une chronologie qui vous aidera à comprendre le coronavirus dans le monde et au Nicaragua, dont le gouvernement est accusé de ne pas réagir adéquatement.