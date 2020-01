De la Fuente: “Je voudrais que des joueurs comme Brahim aient des opportunités” | Réseaux sociaux sportifs

Luis de la Fuente, entraîneur espagnol des moins de 21 ans, a déclaré qu’il “aimerait” que “de jeunes joueurs comme Brahim” aient la chance de jouer dans un club “et a été déçu que ces joueurs doivent quitter l’Espagne, comme cela a été le cas par Dani Olmo, signature récente du Red Bull allemand de Leipzig.

«Dani Olmo a raison chaque fois qu’il prend une décision. Il est très bien conseillé. La seule chose que je veux, pour lui et pour le bien du football espagnol, est de continuer à maintenir ce rythme et de continuer à grandir pour avoir un grand joueur pour l’avenir. En ce qui concerne Jesús Vallejo et Brahim, la chose la plus importante est que ces jeunes joueurs jouent et je voudrais qu’ils aient cette opportunité dans un club », a-t-il déclaré lors du V Gala des prix de l’Association de la Presse Sportive de Madrid (APDM).