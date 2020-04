De la pré-maternelle à l’enseignement supérieur, les étudiants sont confrontés à un accès inégal pendant l’arrêt du coronavirus

Nous examinons l’impact de la pandémie sur les écoles, les universités, les étudiants, les parents, les enseignants et les professeurs – et qui est à la table pour façonner ce qui se passera ensuite. “Nous avons maintenant une crise économique en plus de la crise de santé publique, et les moyens que nous choisissons pour éduquer les enfants sont tout simplement inégaux et vont conduire à une crise éducative”, a déclaré Noliwe Rooks, spécialiste de l’éducation et professeur à l’Université Cornell. auteur de «Cutting School: Privatisation, Segregation, and the End of Public Education».

AMY GOODMAN: Voici Democracy Now !, democracynow.org, The Quarantine Report. Je suis Amy Goodman à New York. Juan González est co-hôte du New Jersey, alors que nous examinons l’impact de la pandémie sur les écoles, les universités, les étudiants, les parents, les enseignants et les professeurs. Ici à New York, épicentre de la pandémie, qui abrite le plus grand district scolaire des États-Unis, les écoles publiques sont fermées depuis le 16 mars. Au moins 68 membres du personnel du Département de l’éducation sont décédés des suites d’un coronavirus, dont 28 enseignants, 25 assistants pédagogiques, ainsi que des administrateurs, des employés de bureau, des aides scolaires, des travailleurs des services alimentaires, des conseillers d’orientation, un coordonnateur des parents et un spécialiste des technologies.

Mardi, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé un nouveau système de notation pour le reste de l’année scolaire perturbée par les coronavirus et a déclaré que certains soi-disant élèves sous-performants pourraient être inscrits à une école d’été virtuelle. Voici le maire de Blasio.

MAIRE BILL DE BLASIO: Nous voulons nous assurer que la politique de notation que nous utilisons maintenant correspond au moment où nous sommes maintenant et à la réalité de nos enfants, de nos parents, de nos éducateurs maintenant. Ainsi, le chancelier, son équipe a travaillé avec les parents, les enseignants, les élus, les avocats, écouté tous les différents points de vue. Nous avons eu une série de conversations confirmant l’orientation de cette politique. Et cela se résumait à la notion de ce que nous devons à nos enfants en ce moment: tout d’abord, la flexibilité.

AMY GOODMAN: Cela survient alors que le Los Angeles Unified School District, le deuxième plus grand système scolaire des États-Unis, a annoncé qu’aucun élève ne recevrait une note F. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a déclaré que l’année universitaire de l’État pourrait commencer fin juillet ou début août, et que certains campus de la maternelle à la 12e année pourraient rouvrir pour offrir des programmes d’école d’été.

Pendant ce temps, ici à New York, au moins 12, et peut-être jusqu’à 17, membres du corps professoral et du personnel du système public de la City University of New York sont décédés depuis le début de la pandémie de coronavirus, dont cinq au Brooklyn College. Cela survient alors que les universités du pays subissent d’énormes pertes financières en raison de la fermeture de leurs campus et du déplacement de l’enseignement en ligne pendant la pandémie.

Pour en savoir plus sur tout cela, nous sommes rejoints par le spécialiste de l’éducation Noliwe Rooks, le W.E.B. Du Bois professeur de littérature à l’Université Cornell, où elle est également directrice des études américaines et professeure en études africaines. Elle est l’auteur de Cutting School: Privatisation, Segregation, and the End of Public Education, qui nous rejoint depuis son domicile à Ithaca, New York. Elle sera l’invitée vedette ce soir lors d’une conversation communautaire virtuelle sur l’avenir des écoles publiques du Queens après COVID-19.

Professeur Rooks, bienvenue à Democracy Now! Qu’est-ce que la pandémie de coronavirus a révélé au sujet de l’éducation en Amérique?

NOLIWE ROOKS: Eh bien, tout d’abord, merci beaucoup de m’avoir invité.

Je pense que, comme nous l’avons vu dans de nombreux autres domaines, la pandémie expose, simplement en mettant en lumière, des inégalités qui existent déjà, car nous voyons des personnes touchées, qui tombent malades, ont tendance à être pauvres, à être noir, Latinx. Les enfants qui souffrent le plus de cette fermeture des écoles partagent des types de données démographiques similaires.

L’une des choses qui laisse perplexe – et j’espère que nous pourrons sortir de l’autre bout de cette situation en prenant vraiment cela au sérieux – est que nous n’avons eu absolument aucune conversation. Il n’y avait aucun plan d’urgence pour la fermeture des écoles, pour la fin de l’éducation. Quand il est devenu clair que cela mettait les enseignants et les élèves et, comme vous l’avez mentionné, le nombre de travailleurs de l’éducation qui ont perdu la vie ou sont tombés malades en essayant de rester dans les salles de classe, nous n’avions aucun plan pour ce qui se passerait si vous mettiez l’école hors ligne. Nous avons rapidement, à travers le pays, New York et ailleurs, décidé de l’enseignement à distance.

Il y a deux choses à ce sujet qui sont particulièrement inquiétantes. Premièrement, le fait que quelque chose soit aussi central pour les communautés, aussi central pour les enfants, aussi central pour les communautés vulnérables que l’éducation publique – l’éducation publique ne concerne pas seulement l’éducation des communautés vulnérables. C’est aussi une question de santé. C’est aussi une question de stabilité en santé mentale. Il s’agit – pour certains enfants, il s’agit de savoir où l’on lave ses vêtements. Il s’agit de savoir où vous obtenez la nourriture que vous allez manger pendant la journée. Prendre quelque chose de ce centre hors ligne, dans un méli-mélo, à la hâte, sans même penser que la préparation aux catastrophes devrait, comme, ce que nous faisons en l’absence.

La deuxième chose est que ce que nous avons mis en place au lieu de l’éducation en personne, c’est l’enseignement en ligne. Quels spécialistes de l’éducation, quels spécialistes – ce n’est même plus une question ouverte – savent que l’éducation en ligne présente des avantages pour certains enfants et des inconvénients, des inconvénients graves, d’autres. Les communautés qui ne peuvent pas accéder facilement à un Internet rapide et stable, c’est important. La façon dont ces enfants sont capables d’apprendre, de suivre, d’évaluer leurs capacités d’apprentissage, vous ne pouvez pas le faire aussi facilement. Une majorité de familles pauvres Black et Latinx accèdent à Internet via leur téléphone, donc des frais supplémentaires sont facturés lorsqu’elles doivent utiliser leur téléphone pour essayer d’accéder à l’apprentissage. Nous savons que. Nous savons également qu’en termes de tests standardisés, en termes de réduction des lacunes dans l’apprentissage éducatif, l’apprentissage en ligne est systématiquement moins performant que toute autre méthode de prestation. Nous le savons depuis 20 ans de recherche. Ce n’est pas quelque chose de nouveau.

Donc, en ce moment de crise – qui était une crise – quelque chose devait arriver. Vous savez, ce n’était pas – ne pouvait pas être prévu. C’est ça un désastre. Nous avons tous deux fermé les écoles de manière à nuire davantage à certains enfants, et nous avons institué une sorte d’apprentissage qui va provoquer une pandémie éducative une fois ces écoles rouvertes.

JUAN GONZÁLEZ: Eh bien, professeur Rooks, je voulais vous demander. À l’Université Rutgers, une de mes équipes – j’enseigne le reportage d’investigation. J’ai eu – une de mes équipes, qui fait un projet sur le coronavirus, a fait une enquête auprès de plusieurs centaines d’étudiants Rutgers précisément sur cette question de l’enseignement à distance. Et les chiffres qu’ils ont présentés étaient stupéfiants. Quatre-vingt-cinq pour cent des étudiants qui ont répondu au sondage ont déclaré que leur capacité à se concentrer dans le passage aux cours en ligne – 85% d’entre eux ont dit – était extrêmement affectée ou très affectée. Et aussi, 71% d’entre eux ont déclaré que leur environnement familial était pauvre pour pouvoir réellement participer aux cours, aux cours en ligne. Donc, il y a – c’est au niveau universitaire.

NOLIWE ROOKS: Droite.

JUAN GONZÁLEZ: Maintenant, ramenez cela au niveau de l’école publique. Votre sentiment de l’impact que cela a même sur la capacité des élèves à apprendre?

NOLIWE ROOKS: Droite. Vous savez, nous voyons des choses comme des enfants qui sont assis sur un trottoir devant un McDonald’s parce qu’il y a une connexion Wi-Fi stable là-bas, à la recherche d’une connexion Wi-Fi afin qu’ils puissent en fait terminer les tâches. Ils veulent apprendre. Ils veulent suivre. Ils veulent bien faire. Mais cette forme d’éducation rend la tâche difficile.

Tout comme vos étudiants à Rutgers, j’ai des étudiants de tous les horizons socio-économiques dans mes classes. J’ai des étudiants qui sont retournés dans des maisons où le logement était précaire à New York, dans divers abris familiaux, où le Wi-Fi est au mieux inégal. Et j’ai des étudiants dont les familles se sont impliquées dans les actions de l’ICE entre la déclaration de l’urgence et le moment où ils ont dû rentrer chez eux, et essayant de naviguer tout cela; et maintenant des étudiants, vous savez, dont les parents sont au chômage, dont les membres de la famille sont décédés. Donc, je sais, comme vous le faites, du point de vue du collège, à quel point cela est perturbateur.

Ce n’est pas un bond de penser, vous savez, des étudiants qui étaient déjà à risque, qui étaient déjà vulnérables, qui étaient déjà dans des familles inquiets de leur capacité à joindre les deux bouts, nous avons maintenant une crise économique en plus de la crise de santé publique. Et les moyens que nous choisissons pour éduquer les enfants sont tout simplement inégaux et vont conduire à une crise éducative, une pandémie éducative, de l’autre côté.

Vous ne pouvez pas demander aux élèves de bien performer avec un médium qui nécessite beaucoup de concentration. Vous devez vraiment faire attention, et vous devez savoir comment faire fonctionner votre ordinateur s’il s’éteint. Vous devez savoir quoi faire si votre Wi-Fi tombe soudainement en panne, au milieu d’essayer d’apprendre de nouveaux concepts, d’essayer d’apprendre les connaissances fondamentales dont vous aurez besoin pour continuer à vous déplacer dans le système éducatif . C’est la perturbation en plus de la perturbation en plus de la perturbation pour les communautés et les enfants qui en ont le moins les moyens.

JUAN GONZÁLEZ: Je me demande également si vous avez suivi l’expérience selon laquelle Los Angeles – contrairement à beaucoup d’autres endroits à travers le pays, à Los Angeles, la station de télévision publique locale est immédiatement passée à avoir différentes bandes de son spectre pour fournir des instructions à différents Des classes. Je n’ai pas entendu cela se produire dans de nombreux autres endroits à travers le pays, en utilisant la télévision publique, qui est évidemment accessible à beaucoup plus de personnes, pour pouvoir donner des instructions aux étudiants.

NOLIWE ROOKS: C’est une bonne idée. Et c’est – non, je n’en ai pas entendu parler, et je ne l’avais pas suivi.

Je sais que, dans tout le pays, cependant, vous voyez des entreprises, des parents, des activistes et des familles se réunir pour parler de ce qui fonctionnerait le mieux pour eux, de ce qu’ils pensent devoir se produire. Il y a eu des appels pour permettre aux enfants d’accéder au Wi-Fi dans les écoles publiques. Nous ne pouvons pas donner de cours dans les écoles publiques de New York pour diverses raisons, mais est-il vrai que les enfants dans les écoles ne peuvent pas accéder à ce Wi-Fi pour avoir quelque chose de stable? Il y a des gens qui demandent de la créativité en ce moment.

Et certainement, en réfléchissant à ce qui se passe de l’autre côté, nous ne savons pas quand les écoles vont rouvrir. Nous ne savons pas quelle forme. Nous ne savons pas. Mais nous savons qu’il y aura un autre aspect à cela. Et lorsque nous atteignons cet autre côté, j’espère que nous ne répéterons pas certaines des erreurs involontaires qui ont été commises lorsque nous fermons les choses, lorsque nous ne demandons pas, école par école, quartier par quartier, «De quoi avez-vous besoin de notre part?” Qu’est-ce que c’est – donnez-leur une place à la table. Donnez aux personnes les plus touchées un siège à la table et dites, posez simplement la question: «Comment pouvons-nous remettre ces écoles en ligne de manière à ne pas désavantager vos enfants? Que savez-vous que nous devons savoir? ” Et je pense que nous sommes à un moment de la crise où nous avons besoin de ce genre de créativité et de collaboration.

AMY GOODMAN: Qu’en est-il de la santé mentale des jeunes en ce moment, qui sont à la maison, qui, vous le savez, dans de nombreux cas, soit ils n’ont pas accès à des écrans, soit leurs parents ne le voulaient pas, maintenant bien sûr en ligne tout le temps? Et aussi, cette vision que tu as de l’avenir? Vous avez le président de l’Université Brown qui dit que si les écoles ne rouvrent pas à l’automne – l’enseignement supérieur – l’enseignement supérieur est en péril.

NOLIWE ROOKS: Droite.

AMY GOODMAN: Maintenant, la plupart des enfants vont dans les écoles publiques –

NOLIWE ROOKS: Exactement.

AMY GOODMAN: – si nous parlons des collèges communautaires, si nous parlons des universités publiques. Qu’en est-il de tout cela, que nous ne savons même pas ce qui va se passer, et du type de dotation inéquitable et très différent que les ligues de lierre ont par rapport au reste de l’enseignement supérieur dans ce pays? Allons-nous voir la fermeture de centaines d’écoles?

NOLIWE ROOKS: Droite. Vous savez, l’une des choses – la conversation sur l’enseignement supérieur est en quelque sorte le reflet de la conversation que nous avons sur la maternelle à la 12e année dans laquelle nous avons tendance à – nous ne le sommes pas. Notre politique publique, notre sentiment d’urgence ne concernent pas les enfants qui en ont le plus besoin ni les institutions qui servent les enfants qui en ont le plus besoin.

La grande majorité, bien au-delà de 50%, bien au-delà de 60%, des enfants noirs et latins qui obtiennent un baccalauréat, un diplôme collégial, le font dans des collèges communautaires ou des universités à but lucratif, pas dans des établissements de quatre ans, et certainement pas dans des écoles comme celle que j’enseigne – dans laquelle j’enseigne. Mais la conversation sur la réouverture des collèges et universités a jusqu’à présent exclu presque entièrement les collèges communautaires. J’entends très peu parler dans les médias nationaux de l’impact sur les collèges communautaires, où la plupart de ces enfants sont réellement servis.

C’est un phénomène similaire que vous rencontrez avec K-12, où il n’y a presque aucune conversation sur le type et la qualité de l’enseignement qui se déroule même en ligne en fonction du contexte socio-économique des enfants. Certains enfants ont – certains des plans les obligent à avoir limité – comme 40 minutes par semaine ou deux séances de 40 minutes par semaine, qui impliquent en fait l’ordinateur. Et le reste du temps, même pas en ligne, les parents sont invités à intervenir, reçoivent différents types de feuilles de travail et de plans, et ils sont invités à intervenir et à s’assurer que les enfants terminent ce travail. Les parents ont différentes capacités pour offrir ce type d’aide.

Ainsi, tant dans la maternelle à la 12e année que dans l’enseignement supérieur, comme c’est souvent le cas, notre politique publique ne part pas du bas vers le haut. Cela commence de haut en bas. Cela commence par ce qui fonctionne le mieux. À une époque de crise où nous sommes tous touchés, il se demande toujours: “Qu’est-ce qui fonctionne le mieux pour les plus riches?”

AMY GOODMAN: Eh bien, bien sûr, c’est une conversation que nous devons continuer. Noliwe Rooks, nous tenons à vous remercier de vous être joints à nous, le W.E.B. Du Bois professeur de littérature à l’Université Cornell, auteur de Cutting School: Privatisation, Segregation, and the End of Public Education.