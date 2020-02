De l’essence à San Mamés pour l’incendie de Barcelone | Sports

L’Athletic et Barcelone se mesurent ce jeudi (21h00) à San Mamés en quart de finale de la Copa del Rey à un seul match qui implique plus d’essence pour l’incendie déchaîné dans les dernières heures au club Blaugrana avec les déclarations d’Éric Abidal et la réponse écrasante de Leo Messi.

Dans ce scénario raréfié qui affaiblit considérablement la figure du directeur sportif, le grand Classic Cupbearer dans “ La Catedral ” sans le joker d’un match retour est l’un des tests les plus inopportuns et exigeants que le Barça pourrait avoir.