De nouveaux cas “importés” chutent en Chine mais les cas locaux augmentent légèrement | La société

Les nouveaux cas de coronavirus en Chine sont tombés à 11 lundi, dont quatre à l’étranger, contre 12 infections dimanche et 16 samedi, a rapporté aujourd’hui la Commission nationale de la santé.

De cette façon, le pays asiatique poursuit sa tendance à la baisse parmi les nouveaux cas “importés” de l’étranger, après la semaine dernière, il y a eu un rebond important provoqué par les ressortissants chinois arrivant de Russie.

Bien que samedi il y ait eu 7 nouvelles infections localement et 9 importées, et dimanche 4 locales et 8 importées, lundi, le nombre était respectivement de 7 et 4.

En effet, six des sept nouveaux cas locaux ont été enregistrés dans la province septentrionale du Heilongjiang, à la frontière avec la Russie, où une augmentation des infections de l’étranger avait été détectée auparavant.

L’autre cas local a été enregistré dans la province de Cantón (sud).

Il n’y a eu aucun nouveau décès et il y a eu trois nouveaux cas suspects, deux importés et un dans le Heilongjiang.

Le nombre de cas provenant de l’étranger s’élève à 811, dont 44 dans un état grave.

Aucune nouvelle infection n’a été détectée dans le foyer de la pandémie dans la province du Hubei et 3 patients ont été libérés dans la capitale provinciale, Wuhan.

102 cas restent actifs dans cette province, tous à Wuhan, dont 19 dans un état grave.

Les “actifs” infectés en Chine sont maintenant 1 003, dont 82 dans un état grave, sur un total de 82 758 cas enregistrés depuis le début de la maladie, dont 77 123 ont été libérés et 4 632 sont décédés.

Le nombre de morts a augmenté depuis les 3342 comptabilisés jusqu’au décompte de vendredi dernier après que Wuhan ait surpris par une révision des chiffres et ajouté 1290 décès aux 2579 qui avaient été annoncés dans la ville jusqu’à présent, atteignant un total de 3 869.

En outre, 726 797 contacts étroits avec les personnes infectées ont été suivis, dont 8 791 contacts étroits sont toujours sous observation médicale.

Concernant les infections asymptomatiques, 37 nouveaux cas ont été enregistrés, dont deux à l’étranger. Un total de 992 personnes infectées sans symptômes restent sous observation.

À Hong Kong, le nombre de cas s’élève à 1 025 avec quatre décès et à Taïwan, un total de 422 cas et 6 décès sont enregistrés.

Les symptômes du nouveau coronavirus sont dans de nombreux cas similaires à ceux d’un rhume, mais peuvent s’accompagner de fièvre et de fatigue, de toux sèche et de dyspnée (difficulté à respirer).