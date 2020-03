De plus en plus de gens évitent d’utiliser de l’argent. Ce n’est peut-être pas bon

(.) – De plus en plus de personnes suivent les ordres de rester à la maison pendant l’épidémie de coronavirus, et l’argent n’est plus roi. Préoccupés par l’échange de billets, les personnes à domicile commandent de la nourriture à la maison et font des achats en ligne à l’aide de crédits.

Mais s’appuyer fortement sur les cartes de crédit ne pourrait pas être pire pour les millions de personnes qui ont perdu des revenus ou subi une perte d’emploi à la suite des fermetures. C’est particulièrement mauvais pour ceux qui ont pu s’endetter.

“La dette des ménages est à son plus haut niveau”, a déclaré Michael J. Graetz, professeur de droit à l’Université de Columbia et co-auteur de The Wolf at the Door: The Menace of Economic Insecurity and How to Fight It. ” «Les gens n’ont aucune économie sur laquelle s’appuyer. Ils ont culminé sur les cartes de crédit avec des taux d’intérêt inhabituellement élevés avant même le coronavirus. C’est très inquiétant. “

La dette des ménages a atteint 14000 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019, un nouveau record, selon la Federal Reserve Bank de New York.

La dépendance au crédit a déjà commencé, selon une étude LendEDU. Près de 70% de ceux qui ont perdu un emploi en raison du coronavirus contractent plus de dettes de carte de crédit que prévu. Parmi ceux qui ont réduit leurs heures de travail, plus de 60% utilisent plus de crédits. Même 37% de ceux dont le travail reste inchangé dépendent davantage des cartes.

Voici comment tirer le meilleur parti des cartes de crédit et éviter de futurs problèmes.

Utilisez la bonne carte de la meilleure façon

Les personnes qui utilisent leurs cartes de crédit plus que d’habitude devraient surveiller leurs dépenses totales par rapport aux revenus qu’ils entrent, a déclaré Eric Powell, consultant en planification de la retraite chez RightPlan Financial à Lakeland, en Floride.

“Il y a toujours la possibilité d’une diminution totale ou d’une perte de revenu, surtout maintenant”, a déclaré Powell. “J’aime les cartes de crédit pour les récompenses qui les accompagnent, mais s’ennuyer n’est pas une excuse pour acheter des articles inutiles.”

À l’heure actuelle, utilisez la carte avec le taux d’intérêt le plus bas.

“Si vous avez accès à une carte de crédit sans intérêt, utilisez-la d’abord”, a déclaré JP Geisbauer, planificateur financier agréé chez Centerpoint Financial Management à Newport Beach, en Californie. “Si vous ne le faites pas, utilisez la carte de crédit avec le plus faible intérêt.”

Gardez le coût de vos prêts aussi bas que possible si vous utilisez régulièrement le crédit, surtout si vous craignez de ne pas pouvoir payer votre facture à la fin du mois. C’est plus important que les récompenses par carte de crédit en ce moment, a déclaré Geisbauer.

Il y aura également une tentation de retirer de l’argent dans les cas où vous avez besoin d’argent.

“Évitez les avances de fonds”, a déclaré Geisbauer. “Ceux-ci ont tendance à avoir les taux les plus élevés.”

Demandez l’aide dont vous avez besoin

Les autorités de réglementation, telles que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), encouragent les banques à travailler avec des personnes qui ont des problèmes de paiement. Votre société de carte de crédit peut être disposée à négocier avec vous pour réduire vos paiements, ajuster votre taux d’intérêt ou différer temporairement les paiements.

Les principaux émetteurs de cartes de crédit ont répondu en prévoyant d’aider les utilisateurs, notamment Wells Fargo, Citi, Capital One, US Bank, Barclays, Chase, Discover, Bank of America et American Express.

“Si votre monde financier a été bouleversé, le meilleur moment pour appeler votre émetteur de carte de crédit et le lui faire savoir est aujourd’hui”, a déclaré Matt Schulz, analyste en chef de l’industrie chez CompareCards.

Il y a eu beaucoup de discussions sur ce que la Réserve fédérale a fait pour réduire les taux et les efforts d’aide gouvernementale, mais cela prend du temps. Certains des changements qu’un émetteur peut offrir vous aideront aujourd’hui, a déclaré Schulz.

«Réduction des taux annuels en pourcentage qui s’appliquent rapidement. Exemption de frais. Conditions de paiement étendues », a-t-il déclaré. “Cela peut être très important à court terme, car vous vous rendez compte comment cela se produira plus tard ce mois-ci ou plus tard cette semaine.”

Mais attention. La société de cartes de crédit peut choisir d’abaisser votre limite de crédit, a déclaré Howard Dvorkin, fondateur de Debt.com, un site de ressources de résolution de dettes. Mais obtenir un taux d’intérêt inférieur pourrait valoir le risque.

“Je conseillerais aux gens d’examiner leur crédit en ce moment et de voir quelles opportunités il a de réduire leur paiement et leurs intérêts”, a déclaré Dvorkin. “Réduire l’intérêt est la chose la plus importante.”

Gardez la dette totale en spirale

Si vous êtes déjà embourbé dans la dette de carte de crédit, a déclaré Dvorkin, une carte de crédit de transfert de solde peut vous aider à rembourser vos dettes, tant que vous avez un plan et effectuez des paiements dans la fenêtre d’intérêt de 0%. La meilleure carte de crédit pour le transfert de solde est celle qui offre les taux de transfert les plus bas avec la plus longue période de promotion APR de 0%, a déclaré Dvorkin.

Mais cette méthode de transfert de solde ne fonctionne que si vous remboursez vos dettes dès que possible, a-t-il déclaré, car le taux sera beaucoup plus élevé après la période de lancement. Si vous avez déjà perdu votre emploi ou espérez le faire, et que vous pensez que vous n’avez peut-être pas de revenu pendant un certain temps, effectuer un transfert de solde maintenant pourrait vous mettre en danger.

La chose la plus importante à faire en ce moment, a déclaré Dvorkin, est d’éviter de s’endetter trop. Achetez simplement l’essentiel et surveillez votre dette.

“Il est dans votre intérêt d’éviter les achats de panique et les dépenses inutiles pendant la durée de cette crise”, a déclaré Dvorkin. “Vous devez savoir qu’il existe une solution à la dette une fois que la tempête éclate, et en n’épuisant pas vos cartes de crédit maintenant, vous pouvez vous mettre dans la meilleure position possible.”

