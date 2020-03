De “The Seventh Seal” à “The Exorcist”, dix films clés de Max von Sydow | En vedette

Son rôle de chevalier médiéval tourmenté qui joue aux échecs avec la mort dans “Le septième sceau” (1957), par Ingmar Bergan, est le plus emblématique de la longue carrière de Max von Sydow, avec plus de 150 titres dont un non sorti, “Échos du passé” de Nicholas Dimitropulos.

Légende du cinéma européen et hollywoodien, Von Sydow a été un héros et un méchant, son visage anguleux et intense était parfait pour les rôles dramatiques. Il s’est mis à la place de Jésus-Christ, l’ennemi de James Bond, prêtre expert en exorcisme ou chef d’un camp de prisonniers nazis et a tourné avec Woody Allen, Steven Spielberg ou John Huston.