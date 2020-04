D’Ebola au Coronavirus, des médecins à la retraite qui mettent leur expérience à contribution | En vedette

Silvia Guiral est l’un des six médecins à la retraite qui ont volontairement rejoint le travail contre le coronavirus dans la communauté valencienne. Fort d’une expérience de terrain lors d’épidémies antérieures, comme celle d’Ebola en Guinée-Conakry en 2015, il analyse désormais en détail l’évolution du COVID-19 et, prudemment, est optimiste quant à l’évolution de cette crise.

En ces jours où le coronavirus débordait d’hôpitaux et où le pic – ou plateau – de la courbe de contagion était loin, les autorités sanitaires ont fait appel à des médecins retraités qui voulaient, volontairement, se joindre à l’effort.

Dans la Communauté de Valence, 105 médecins et 54 infirmières ont été inscrits sur ces listes, tous retraités de moins de 70 ans, mais finalement et pour éviter l’exposition d’un groupe de risques, seule l’incorporation de six personnes a été finalisée: a médecin interniste et cinq spécialistes de la santé publique et de l’épidémiologie.

Dans une interview à l’Agence EFE, l’une de ces épidémiologistes, Silvia Guiral, 66 ans, a pris sa retraite depuis un an et demi, explique qu’elle est retournée au même lieu de travail, le service central de surveillance épidémiologique, où elle est restée les 30 dernières années face à l ‘”avalanche de travail” de ses collègues.

Du service de santé publique de la Generalitat Valenciana, elle et d’autres professionnels (deux autres retraités, comme elle) analysent en détail les informations provenant des services de santé, en particulier ceux des maisons de soins infirmiers, pour faire ensuite rapport au Conselleria et au Ministère de la Santé.

EXPÉRIENCE AVEC LA CRISE EBOLA

“J’ai toujours travaillé sur les épidémies, c’est notre spécialité depuis des années”, détaille cet épidémiologiste, qui en 2015 faisait partie du dispositif – également composé de volontaires – que l’OMS a envoyé en Guinée-Conakry pour lutter contre une épidémie d’Ebola.

“A cette occasion, nous étions au niveau de la rue, surveillant les membres de la famille et les personnes proches des personnes infectées et surveillant leur santé pendant 21 jours.”

“Je n’ai pas eu peur alors ou maintenant. Nous sommes conscients qu’en adoptant les mesures de précaution qui se répètent tant ces jours-ci, la distance, le lavage des mains …, vous n’avez vraiment pas à l’attraper. Nous le croyons, nous sommes des professionnels dans ce domaine et Nous savons que de cette façon, vous pouvez contrôler la situation. Mais vous devez bien faire les choses. Je crois qu’aucun agent de santé ne pense que cela se propagera, nous travaillons convaincus de ce que nous faisons », insiste-t-il.

UNE FAMILLE DE BÉNÉVOLES

L’offre de Silvia Guiral est également celle de son mari, épidémiologiste et urgentiste, inscrit comme volontaire dans cette dernière spécialité, bien que leur incorporation n’ait pas encore été nécessaire.

«Il semble que pour le moment les personnes âgées ne soient pas nécessaires en première ligne et soient toujours à la maison. Nous sommes tous les deux conscients qu’avec notre âge, nous devons prendre des précautions particulières, et nous le faisons donc avec les vêtements, les chaussures, le volant de la voiture. “, explique-t-il.

“La pire chose que j’ai est de ne pas pouvoir voir mes petits-enfants, un enfant de deux ans et de onze mois qui vit également à Zurich (Suisse). C’est la chose la plus difficile pour nous, la distance de la famille et ne pas savoir quand nous pouvons nous voir, mais bon, tout le monde est pareil “, dit-elle avec résignation.

OPTIMISME

Interrogée sur le développement de cette pandémie, Silvia avertit qu’elle est encore précoce, mais envoie un message optimiste: “Nous constatons que, malgré les problèmes avec les données, l’incidence de la maladie diminue considérablement.”

“Dans les épidémies, nous travaillons toujours avec des tendances, et on observe que le confinement est utile pour réduire la transmission. Cela va être lent, car même s’il y a une certaine concentration de la transmission, il y aura toujours des risques, mais nous aurons vraiment plus de données lorsque nous saurons combien de la population est vaccinée. “

Guiral fait référence à l’étude séroépidémiologique qui devrait être réalisée dans toute l’Espagne et qui vise à savoir quel pourcentage de la population a développé des anticorps contre COVID-19 et de quel type.

“Si nous avons un pourcentage élevé de la population qui a développé ces anticorps, même s’ils n’ont pas eu de symptômes, cela signifie que le risque de transmission sera faible, mais nous n’avons toujours pas ces informations et nous devons prendre toutes les précautions”.

“Nous ne savons pas non plus”, prévient-il, “comment ce virus se comporte. Il est tôt. Cela ne fait que quelques mois depuis la première épidémie en Chine et je pense que nous devrions au moins attendre un an pour en savoir plus. Il existe différents types d’anticorps qui répondent à chaque stade de la maladie, mais nous ne savons pas non plus combien de temps ils restent dans le sang et si nous maintenons l’immunité. “

“Parfois, on dit au personnel de santé que nous improvisons trop. Bien sûr, nous improvisons tous les jours! Mais toujours sur la base des données que nous avons, sur les indices que nous trouvons”, admet-il.

“De plus, nous avons un autre risque à prendre en considération, à savoir que, comme pour la grippe, les virus mutent et se transforment. En fait, le vaccin annuel contre la grippe contient trois ou quatre souches différentes. Les spécialistes continuent d’étudier le coronavirus au niveau moléculaire et ce sont eux qui doivent avancer à cet égard, mais j’ai le sentiment que nous nous portons bien et que nous contrôlons au moins la transmission “, conclut-il.

Par Jordi Ferrer