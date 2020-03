Début des demi-finales de la ligue de jeux vidéo éducatifs IESports | Sports pratiques

La ligue des jeux vidéo en milieu éducatif IESports, créé par GGTech, entre dans la phase finale de ses quatre conférences, TERRA, AQUA, AER et IGNIS, qui réunissent plus de mille équipes de plus de 500 centres éducatifs qui ont participé à cette troisième édition.

La finale de la conférence TERRA il se tiendra les 6, 7 et 8 mars à La Vaguada (Madrid), sponsor de la conférence susmentionnée depuis le début de ce concours, et affrontera les équipes de centres éducatifs tels que les Pères Immaculés Piariste, IES El Cañaveral, IES Francisco de Quevedo, IES Francisco Giner de los Ríos, IES Josefina Aldecoa, IES Antonio Fraguas ” Forges “, entre autres.

Il Salò de L´ensenyament (Barcelone) ce sera le lieu de la fin de la conférence AQUA, les 19 et 20 mars, où l’esport sera abordé comme un outil pédagogique pour les centres éducatifs présents.

La conférence IGNIS conclura à l’événement Granada Gaming, qui aura lieu dans la capitale de Grenade les 28 et 29 mars et enfin, CometCon réunira les meilleures équipes de la Conférence AER dans Gijón les 3, 4 et 5 avril.

Grande finale en mai

Le prochain mois de mai est la date choisie pour la célébration de la Grande finale nationale, qui affrontera les huit meilleures équipes de plus de 1 000 qui ont participé à la Ligue tout au long de cette saison et qui se sont affrontées pour proclamer des champions dans la quatre matchs Cette année, ils ont fait partie d’IESports, tels que League of Legends et TFT (Teamfight Tactics), tous deux de Riot Games, ainsi que Clash Royale et Brawl Stars.

En ce qui concerne les prix, le centre éducatif auquel appartiennent les équipes gagnantes obtiendra les ressources nécessaires pour équipement d’une salle d’informatique, afin que tous les étudiants de ce centre disposent d’outils pour accéder à l’apprentissage et même aux opportunités de travail qu’impliquent les nouvelles technologies, ainsi que des prix différents pour les étudiants.

Il objectif fondamental de la Ligue IESports C’est la diffusion et la défense auprès des jeunes d’une série de valeurs telles que le dépassement, l’engagement, le respect, l’esprit sportif, le courage, la diversité ou le travail d’équipe, parmi un total de 16 sur lesquelles le développement est basé du concours, rapportent les organisateurs.

De l’avis de enseignants impliqués dans cette initiative, l’esport leur apprend à s’organiser, à prendre des décisions, à tirer des leçons des erreurs et à s’engager dans un projet commun, pour être plus responsable; rechercher différentes possibilités à surmonter; être constant et s’efforcer même si parfois l’objectif n’est pas atteint.

