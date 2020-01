Début des travaux de 300 MW et 225 millions de mégapark photovoltaïques à Cáceres | Économie

La construction du grand parc photovoltaïque de 300 MW que Solarcentury et Encavis AG vont installer dans la municipalité de Talayuela, avec un investissement direct de 225 millions d’euros et qui générera jusqu’à 400 emplois à leur plus haut sommet, a commencé ce mercredi.

Talayuela Solar, qui est le nom du projet dont la première pierre a été placée aujourd’hui dans un acte protocolaire, sera l’une des plus grandes usines d’Europe, avec une superficie totale approximative de 820 hectares, similaire à 1 640 terrains de football, et l’installation de 830 664 panneaux.