Début d’un essai clinique avec un médicament contre les coronavirus en Chine | La société

Un groupe de chercheurs mettra en œuvre un essai clinique avec un médicament qui a déjà montré une certaine efficacité contre le coronavirus de Wuhan chez un patient infecté aux États-Unis à partir de lundi en Chine, rapporte le quotidien officiel chinois The Paper.

Le médicament s’appelle Remdesivir, il a été développé pour le virus Ebola par la société biopharmaceutique américaine Gilead Sciences et, selon le New England Journal of Medicine, l’état clinique d’un patient infecté aux États-Unis “s’est visiblement amélioré” après un traitement par voie intraveineuse avec ce médicament.