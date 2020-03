Décès de coronavirus américain l’épidémiologiste pourrait atteindre un pic en trois semaines

Sommes-nous sur le point d’entrer dans le pire stade du coronavirus? 6:43

(.) – Un épidémiologiste de premier plan qui conseille les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. (CDC) a estimé que le pic de décès dans la pandémie de coronavirus aux États-Unis Ce sera dans trois semaines, après quoi “la plupart des dégâts seront causés”, et il dit qu’il ne sera peut-être possible d’isoler que les personnes vulnérables, permettant à beaucoup de retourner au travail.

Le CDC a confirmé qu’Ira Longini, professeur au Center for Statistics and Quantitative Infectious Diseases de l’Université de Floride, est un “allié financé”. L’agence a déclaré qu’elle travaille avec eux sur la modélisation Covid-19.

La modélisation n’est pas précise et utilise des données connues pour projeter les tendances de la propagation des maladies, et des opinions divergentes ont été exprimées à . sur l’analyse de Longini. Cependant, deux autres experts de la maladie étaient globalement d’accord avec l’estimation.

La suggestion de Longini que les décès aux États-Unis pourraient culminer en moins d’un mois aura deux impacts possibles. Premièrement, un pic soudain de décès fait courir le risque de submerger les systèmes de soins de santé qui ont actuellement du mal à se préparer aux cas nécessitant des soins intensifs. Deuxièmement, et vice versa, il pourrait soutenir les appels, repris par le président Trump, pour réduire les restrictions de mouvement dans les semaines à venir.

Longini a déclaré: “Je suppose que les États-Unis atteindront un pic de décès dans les deux ou trois prochaines semaines, car le délai de doublement semble être d’environ deux ou trois jours”. Il a ajouté: «Peut-être une levée partielle de l’abri en place pour les moins vulnérables peut avoir un sens, dans environ trois semaines. D’ici là, une grande partie des dégâts auront déjà été causés. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait y avoir un risque de rechute lorsque le virus serait revenu en circulation dans les semaines suivantes, il a déclaré: «S’il était limité et que nous continuons à protéger les plus vulnérables, cela pourrait être acceptable pour l’instant. Voyons également ce qui se passera dans les deux à trois prochaines semaines. Nous pouvons également surveiller la Chine alors que les restrictions commencent à se détendre là-bas. »

Deux experts s’accordent

Les deux autres experts qui étaient globalement d’accord avec Longini ont proposé de légères variations dans leur projection, et tous deux ont noté que les épidémies affectent chaque communauté américaine d’une manière différente.

Le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Vanderbilt, a déclaré que le pic pourrait prendre encore trois semaines.

“Mes notions sont harmonieuses parce que je prévois également … (les prochaines) trois à six semaines seront critiques ici aux Etats-Unis”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que cela pourrait prendre six semaines car les États-Unis sont “un pays très diversifié avec un point chaud à New York en ce moment et des points chauds. Le reste du pays se réchauffe. Au cours des trois à six prochaines semaines, tous ces domaines commenceront à augmenter ou verront leur courbe déprimée ou atténuée par la distanciation sociale qui se produit. Le virus nous le dira. “

Il a dit qu’il était plus sceptique que les États-Unis ne pouvaient lever les restrictions que sur une partie de la population. “Demander à un sous-ensemble de rester protégé à sa place, de rester à la maison, c’est plus difficile à faire”, a-t-il déclaré par téléphone.

Un deuxième expert largement d’accord. Le Dr Arnold Monto, professeur d’épidémiologie à l’École de santé publique de l’Université du Michigan, a déclaré par courrier électronique: “Je suis d’accord que d’ici 3 semaines, nous aurons une meilleure idée de ce qui se passera à l’avenir. Les flambées semblent être. Cependant, je suis généralement d’accord. Et c’est pourquoi l’action maintenant en termes de distanciation sociale est si importante. »

L’épidémiologie a servi à façonner les politiques des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres gouvernements, fournissant des hypothèses éclairées sur où et comment les infections se propagent rapidement. Une récente exacerbation des restrictions américaines et le Royaume-Uni s’est appuyé, par exemple, sur un modèle de l’Imperial College du Royaume-Uni, qui a considérablement aggravé sa prévision du nombre de personnes qui auraient besoin de soins intensifs à l’hôpital, en utilisant des données italiennes.

Le pic est “impossible à prévoir”, estime un autre expert.

Un modélisateur de la maladie a déclaré qu’il était «impossible de prédire» quand il atteindrait son maximum.

Le Dr Stefan Flasche, un modélisateur de la maladie à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a déclaré à . par e-mail que le pic était influencé par l’efficacité des mesures de blocage et que «cela pourrait arriver très bientôt. et pas pour les autres mois ».

“Un scénario est que nous pouvons inverser l’écart comme il l’a fait en Chine et en Corée du Sud, puis arriver à un point pour lever les mesures de distanciation”, a déclaré Flasche. «Mais (peut-être) nous devons répéter ce cycle plusieurs fois en raison d’une résurgence inévitable des cas en l’absence d’immunité de la population. Dans ce scénario, nous verrions plusieurs pics au cours des 12 prochains mois. “

Le président Donald Trump a déclaré que son désir de lever les mesures le plus rapidement possible était motivé par le désir de relancer l’économie américaine. Il a exprimé sa conviction que l’économie pourrait connaître une reprise ultra-rapide en «V». Cependant, un économiste a exprimé des doutes quant à l’accélération de la reprise et a averti que le retour et la sortie des restrictions pourraient causer de nouveaux dommages.

Erin Strumpf, professeur d’économie à l’Université McGill, a déclaré à .: “Rien ne suggère que nous pourrions” revenir à la vie “comme avant. Nous prenons des mesures concrètes pour réduire la probabilité d’un résultat incertain. “

Il a averti qu’il est difficile de mettre un prix sur l’incertitude et les décès qui pourraient survenir si le gouvernement commençait à assouplir les restrictions. “Les marchés, les investisseurs et les économies ne se portent pas bien dans un contexte de panique et d’incertitude”, a-t-il déclaré. “Les gens qui vont mourir du coronavirus seront très visibles. Voyons exactement qui sont ces gens. Cela change beaucoup la discussion. ”

