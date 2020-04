Décès d’un membre d’équipage d’un navire de croisière Royal Caribbean ancré au large des côtes de Floride – . Miami (51)

MIAMI.- Un membre d’équipage du navire de croisière Celebrity Infinity est décédé sur ce navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean ancré dans les eaux au large de la côte ouest de la Floride après avoir débarqué tous ses passagers au cours des derniers jours.

La société basée en Floride a confirmé le décès du Miami Herald sans donner plus de détails sur les causes du décès, selon le journal.

La publication a également signalé l’évacuation de deux autres membres d’équipage malades du navire de croisière Oasis of the Seas, également de Royal Caribbean, qui est ancré à Port Everglades, sur la côte est, sans passagers.

Ces cas s’ajoutent à une crise de l’équipage et des passagers présentant des symptômes de grippe et certains avec des infections confirmées du nouveau coronavirus sur des navires de croisière en Floride, y compris Rotterdam et Zaandam, ce dernier dans lequel quatre passagers âgés sont morts dans leur en passant par les eaux du Panama.

Les deux navires, de la Holland America Line (HAL), ont commencé à débarquer leurs passagers ce jeudi, une première douzaine gravement malades, qui ont été emmenés par ambulance dans des hôpitaux du sud de la Floride, après une controverse avec les autorités locales qui a initialement rejeté l’atterrissage.

Les deux croisières, avec plus de 2500 personnes à bord, poursuivent aujourd’hui le débarquement des autres passagers asymptomatiques, tandis que l’équipage sera à bord jusqu’à nouvel ordre, ainsi que les passagers présentant des symptômes de grippe.

Selon la compagnie maritime, 250 personnes, entre passagers et équipage, ont présenté des symptômes de grippe depuis le 22 mars dernier.

La Holland America Line croise Zaandam et Rotterdam à quai à Port Everglades jeudi

Un autre navire s’approchant de Port Everglades avec au moins une douzaine de caisses COVID-19 confirmées est Coral Princess, de la compagnie maritime Princess Cruises.

Au moins sept passagers et cinq membres d’équipage ont été testés positifs pour les échantillons envoyés à la Barbade, a confirmé la compagnie, qui a été le théâtre de la crise des coronavirus à bord, notamment le Diamond Princess, au Japon, et le Grand Princess, en Californie.

Jusqu’à présent, les autorités locales n’ont pas statué sur l’autorisation donnée à ce navire de croisière, qui prévoit de débarquer ce samedi dans ce port de la ville de Fort Lauderdale, à environ 40 kilomètres au nord de Miami.

Le maire de Miami demande de suspendre les vols

Pendant ce temps, le maire de Miami, Francis Suárez, a demandé jeudi au président Donald Trump de suspendre immédiatement les vols internationaux et nationaux des points critiques du COVID-19 vers l’aéroport international de Miami.

“Nous sommes en guerre avec un ennemi silencieux, mortel et impitoyable”, a écrit Suarez au président Trump.

“J’ai personnellement été témoin de sa vitesse, de sa propagation et de sa mortalité parmi mes habitants de Miami et maintenant dans l’État de Floride”, a déclaré Suárez, qui a été l’un des premiers agents publics infectés et mis en quarantaine, mais qui s’est déjà rétabli.

.