Déchiffrer le cerveau, le “défi scientifique” qui implique plus de 500 laboratoires | L’avenir

Déchiffrer le cerveau humain jusqu’à comprendre toutes ses énigmes est l’un des principaux défis scientifiques du 21e siècle, selon le neurobiologiste espagnol Rafael Yuste, qui a souligné que démêler cette «jungle» nous permettrait de comprendre les maladies mentales et neurologiques et d’améliorer la qualité de vie des million de personnes.

Rafael Yuste est l’un des “parents” de Projet “cerveau”, une initiative promue par l’administration de Barak Obama qui est devenue l’un des projets scientifiques les plus ambitieux au monde, par rapport au projet du génome humain qui a impliqué pendant des années des centaines de scientifiques pour réaliser le décodage de la carte génétique humaine.

Le projet “Brain” a démarré en 2013 et regroupe déjà les efforts de plus de 500 laboratoires à travers le monde (dont 80% aux États-Unis) avec un budget global d’environ 6.000 millions de dollars et un horizon de travail qui Il arrivera de manière prévisible jusqu’en 2030.

“La science a beaucoup progressé dans de nombreux domaines, mais nous ne nous connaissons pas; nous ne savons pas qui nous sommes parce que nous ne comprenons toujours pas le cerveau”, Rafael Yuste, professeur à l’Université de Columbia et qui a été à Madrid pour recueillir les Diplôme Cajal délivré par l’Institut Cajal, qui célèbre cette année le centenaire.

Le neurobiologiste espagnol, cité par la revue Nature comme l’un des scientifiques les plus influents du monde, s’est déclaré satisfait de la “vitesse de croisière” qui a déjà pris une initiative qui aboutira à la cartographie complète de l’organe le plus inconnu du corps humain, que Cajal a toujours qualifié de “jungle impénétrable”.

Cartographie de structures de plus en plus complexes

“Nous développons des techniques pour cartographier la structure et l’activité du cerveau de plus en plus complexes”, a expliqué le scientifique espagnol, et cité comme un jalon la cartographie complète du cerveau de l’hydre, un invertébré d’eau douce qui n’a “que” “entre 200 et 2 000 neurones.

Après l’hydre, le projet procède à la cartographie du cerveau de la mouche et du poisson zèbre “et petit à petit nous améliorons les techniques pour atteindre l’homme”, a expliqué Yuste, qui a souligné que le projet “Brain” a atteint au cours de ses sept premières années, décrire et quantifier les types de neurones dans le cortex cérébral et ainsi clôturer un débat ouvert depuis l’époque de Santiago Ramón y Cajal.

Le projet «Brain» implique plus de cinq cents laboratoires dans le monde et plusieurs administrations publiques aux États-Unis, mais aussi de grandes sociétés pharmaceutiques comme Glaxo et des sociétés technologiques Facebook ou Google.

“Les humains sont des animaux mentaux et tout ce que nous faisons dépend de notre esprit et l’esprit est généré dans le cerveau; lorsque nous le comprendrons, nous nous comprendrons”, a déclaré le scientifique, pour qui cette connaissance signifiera une “révolution scientifique et humaniste”. “.

Pilier de la neurobiologie moderne

Cartographier complètement le cerveau humain et démêler le fonctionnement de ses circuits neuronaux complexes nous permettra de savoir “ce qu’est l’esprit; comment il est armé et comment il fonctionne”, a déclaré Yuste, et a influencé cette connaissance qui ouvrira la porte pour mieux comprendre de nombreuses maladies Mental et neurologique et améliorez votre traitement.

“Les psychiatres et les neurologues luttent aujourd’hui contre ces maladies et troubles avec les mains liées dans le dos, car nous ne comprenons pas comment fonctionne le cerveau”, selon le scientifique, formé comme médecin à l’Université autonome de Madrid et qui a réorienté sa carrière vers recherche fondamentale

Yuste, dont les théories et les techniques sont considérées comme l’un des piliers de la neurobiologie moderne, a corroboré l’importance d’obtenir “des pics et des pelles” dans le cerveau pour démêler toutes les énigmes liées aux circuits neuronaux et ainsi comprendre ce qui arrive à la les patients

Des milliers de scientifiques travaillant dans le cadre du projet “Brain” y travaillent, dirigés par des universités et des administrations américaines et complétés par d’autres initiatives similaires qui ont été lancées, notamment le Human Brain Project de l’Union européenne et le Cajal Blue Brain. Espagnol