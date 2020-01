Découverte de quatre espèces d’invertébrés microscopiques des Caraïbes | L’avenir

Quatre nouvelles espèces d’invertébrés microscopiques, appartenant à la catégorie “Kinorhyncha” et communément appelées “dragons de boue”, ont été découvertes dans les Caraïbes par des scientifiques de l’Université Complutense de Madrid (UCM).

Cette recherche, publiée dans la revue Marine Biodiversity, fait partie d’un projet qui vise à identifier la faune des kinorrincos qui logent dans ces eaux.

Pour le chercheur du Département de Biodiversité, Ecologie et Evolution de l’UCM Diego Cepeda “connaitre toujours la biodiversité d’un groupe dans une zone spécifique C’est d’un grand intérêt pour la science“, car il jette les bases des connaissances pour de futures recherches.

Échantillons d’Haïti et de la République dominicaine

Cette étude a été menée sur un an et demi à partir d’échantillons prélevés par la technique des bulles dans des zones côtières d’Haïti et de la République dominicaine, selon une note de l’UCM.

Cette méthodologie consiste à séparer les organismes des sédiments à l’aide d’air, ce qui permet de traîner les espèces à la surface de l’eau.

Les kinorrincos, invertébrés marins microscopiques d’une centaine de micromètres à un millimètre de long, habitent les petits espaces laissés entre les particules qui composent les sédiments marins, d’où son nom (“dragons de boue“).

Corps allongé avec deux épines postérieures

Selon Diego Cepeda, ces invertébrés ont un corps allongé, divisé en onze segments et recouvert à l’extérieur par une cuticule similaire à celle d’autres insectes ou crustacés capables de perdre cette peau et d’en régénérer une nouvelle.

Dans sa partie précédente, les Kinorrincos présentent une “tête” sensorielle, locomotive et alimentaire qui peut être caché à l’intérieur de votre corps; et, sur le dos, ils ont une paire d’épines très longues.

L’océan abrite d’innombrables espèces inconnues. Pour cette raison, il est nécessaire de savoir lesquels vivent dans une région marine pour programmer la gestion et la conservation de ces habitats, a déclaré le responsable de la recherche. EFEfuturo