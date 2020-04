Découverte de six nouveaux coronavirus chez des chauves-souris

Chercheurs du Global Health Program de laÉtablissement SmithsonianIls ont découvert six nouveaux coronavirus de chauve-souris chauve-souris au Myanmar, la première fois que ces virus ont été détectés partout dans le monde.

Selon les auteurs, les coronavirus récemment découverts ne sont pas étroitement liés au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS CoV-1), au syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) ouSARS-CoV-2,ce dernier provoquant la maladie du coronavirus COVID-19.

Les résultats, publiés dansPLOS ONE,Ils aideront à comprendre la diversité des coronavirus chez les chauves-souris et éclaireront les efforts mondiaux pour détecter, prévenir et répondre aux maladies infectieuses qui peuvent menacer la santé publique, en particulier à la lumière de la pandémie de COVID-19 en cours.

“Pandémies viralesils nous rappellent à quel point la santé humaine est étroitement liée à la santé de la faune et de l’environnement “, a déclaré Marc Valitutto, ancien vétérinaire de la faune du programme de santé mondiale du Smithsonian et auteur principal de l’étude.” Partout dans le monde, les humains interagissent plus fréquemment avec la faune, donc plus nous comprenons ces virus chez les animaux, leur permettant de muter et comment ils se propagent à d’autres espèces, mieux nous pouvons réduire leur potentiel pandémique. “

Les chercheurs ont détecté ces nouveaux virus lors de la biosurveillance des animaux et des personnes afin de mieux comprendre les circonstances de la propagation de la maladie dans le cadre du projet PREDICT. Initiative financée par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), PREDICT soutient la découverte et la surveillance mondiales d’agents pathogènes susceptibles de se propager des animaux aux humains. L’équipe PREDICT deMyanmarIl est composé de scientifiques du Smithsonian; l’Université de Californie, Davis; Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’irrigation du Myanmar; Ministère de la santé et des sports du Myanmar; et le Ministère des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement du Myanmar.

L’équipe a concentré ses recherches sur des sites au Myanmar où les humains sont plus susceptibles d’entrer en contact étroit avec la faune locale en raison des changements dans l’utilisation des terres et le développement. De mai 2016 à août 2018, ils ont collecté plus de750 échantillons de salive et de sellesdes chauves-souris dans ces zones. Les experts estiment que des milliers de coronavirus, dont beaucoup n’ont pas encore été découverts, sont présents chez les chauves-souris.

Les chercheurs ont testé et comparé les échantillons avec des coronavirus connus et identifié six nouveaux coronavirus pour la première fois. L’équipe a également détecté uncoronavirusIl avait été trouvé dans d’autres parties de l’Asie du Sud-Est, mais jamais auparavant au Myanmar.

Les coronavirus ont causé une maladie humaine répandue, y compris le SRAS CoV-1,MERSet, plus récemment, la pandémie mondiale de COVID-19. Selon les auteurs, les coronavirus récemment découverts ne sont pas étroitement liés au SRAS CoV-1, MERS ou SARS-CoV-2. De futures études sont nécessaires pour évaluer leur potentiel de contagion à d’autres espèces afin de mieux comprendre les risques pour la santé humaine.

Les auteurs disent que ces résultats soulignent l’importance de la surveillance des zoonoses telles qu’elles surviennent dans la faune. Les résultats guideront la surveillance future des populations de chauves-souris pour mieux détecter les chauves-souris potentielles.menaces viralespour la santé publique.

“De nombreux coronavirus peuvent ne pas présenter de risque pour les humains, mais lorsque nous identifions ces maladies depuis le début chez l’animal, à la source, nous avons une occasion précieuse d’enquêter sur la menace potentielle”, a déclaré Suzan Murray, directrice duProgramme de santé mondialeSmithsonian et co-auteur de l’étude. “La surveillance vigilante, la recherche et l’éducation sont les meilleurs outils dont nous disposons pour prévenir les pandémies avant qu’elles ne se produisent.”

