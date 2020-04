Découvrez combien vous gagnerez – .

Des millions d’Américains font une demande d’assurance-chômage alors que la nouvelle pandémie de coronavirus oblige les entreprises à licencier ou à mettre en disponibilité leurs employés.

La loi CARES garantit aux chômeurs américains 600 dollars supplémentaires en plus de ce qu’ils recevraient normalement du chômage de l’État.

Zippia a créé une calculatrice que vous pouvez utiliser pour déterminer combien vous pouvez gagner sur le chômage.

L’un des effets secondaires les plus importants de la nouvelle pandémie de coronavirus a été l’augmentation soudaine et stupéfiante du chômage aux États-Unis. Rien qu’en mars, le taux de chômage est passé de 3,5% à 4,4%, alors que 701 000 Américains ont perdu leur emploi. Ces chiffres ne feront qu’empirer lorsque le plein impact de la pandémie pourra être mesuré, mais entre-temps, des millions d’Américains font une demande de chômage, beaucoup pour la première fois.

En plus des chèques de 1 200 $ que la plupart des adultes recevront au cours des prochains mois, la loi de 2,2 billions de dollars sur l’aide, les secours et la sécurité économique (CARES) augmente les prestations de chômage en donnant aux Américains 600 $ de plus par semaine pour les quatre prochains mois, se terminant le 31 juillet ou à l’embauche. La période de chômage a également augmenté de 13 semaines dans les 50 États, de sorte que vous êtes moins susceptible d’être licencié avant de trouver un emploi.

À ce stade, vous vous demandez peut-être combien vous pourriez vous attendre à gagner sur le chômage. Grâce au travail du site de recherche de carrière Zippia, le calcul de ce nombre est aussi simple que l’utilisation d’une calculatrice.

Comme l’explique Zippia, chaque État a ses propres lois compliquées et mystérieuses pour déterminer les allocations de chômage, ainsi que des clauses spéciales pour les personnes à charge. Zippia a mis au point un calculateur de prestations de chômage pour les 50 États qui tient compte de ces lois et a ajouté les 600 $ par semaine inclus dans le plan de relance pour donner aux Américains la possibilité de déterminer combien ils gagneront s’ils décident de demander le chômage Assurance. Les résultats peuvent légèrement différer de la réalité, mais vous pouvez au moins avoir une idée de ce à quoi vous attendre.

Afin de savoir ce que vous pourriez faire si vous décidez de déposer une demande de chômage, il vous suffit de vous rendre sur le site, de saisir votre salaire annuel, l’état dans lequel vous vivez et le nombre de personnes à votre charge. Appuyez sur le gros bouton bleu et la calculatrice vous dira ce que vous pouvez vous attendre à faire par semaine pour les quatre prochains mois (ou jusqu’à ce que vous obteniez un nouvel emploi). Zippia a également inclus cette carte pratique qui montre les prestations de chômage maximales contre les coronavirus dans chaque État si elles étaient étalées sur une année entière (félicitations aux résidents du Massachusetts):

“Bien que la situation puisse créer un déséquilibre temporaire, il est important de se rappeler que l’augmentation du chômage prendra fin le 31 juillet”, note Zippia sur son site Internet. «Les chèques de chômage seront ramenés au niveau de l’État, un montant sur lequel beaucoup de gens ont du mal à exister. Nous ne savons pas combien de temps ces chômeurs auront du mal à trouver un emploi ni quelle sera la forme de l’économie en août. »

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.