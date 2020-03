Découvrez comment combattre la désinformation et les théories du complot des amis et de la famille

Crédit: OLI SCARFF / . via .

Désinformation et famille

Bien que la pandémie de coronavirus ait isolé la famille et les amis dans leurs maisons, dans de nombreux cas, elle a augmenté la communication en ligne ou par téléphone entre proches. Par exemple, le groupe iMessage de ma famille n’a jamais été aussi actif. Les membres de la famille découvrent ce que les autres font souvent, partagent des mises à jour et apportent un soulagement comique bien nécessaire.

Mais, dans certains cas, la famille et les amis partagent de mauvaises informations (même fausses), que ce soit une science incorrecte liée à la façon de prévenir le virus, des rumeurs sur la fermeture des villes ou des théories du complot sur les origines de la convoitise -19. Et bien que toute forme de désinformation ne soit pas idéale du tout, la désinformation liée à une crise de santé publique comporte un élément particulièrement dangereux.

Rukmini Callimachi du New York Times l’a exprimé ainsi plus tôt dans la semaine: «J’avoue que c’était assez drôle quand des membres de la famille, qui ne savent pas où obtenir des informations vérifiées, sont tombés dans des complots fous. Comme l’idée que les attentats du 11 septembre étaient un travail interne ou que l’alunissage était faux. Nous sommes maintenant à un point où la désinformation peut coûter la vie de [las personas]”

En fait, la désinformation lors d’une urgence de santé publique présente un risque pour ceux qui en sont victimes. Par conséquent, vous aurez probablement l’envie et vous sentirez responsable de la corriger. Mais il peut être incroyablement maladroit de rectifier la désinformation ou de discréditer les théories du complot lorsqu’elles sont partagées par un parent ou un bon ami. Alors, quelle est la meilleure approche pour le faire? Certains experts donnent leur avis …

Comprenez ceci: les gens veulent partager des informations précises

Avant de prendre toute mesure, il est important de se rappeler que la plupart des gens n’ont pas l’intention de partager des informations incorrectes. En fait, la plupart des gens veulent faire exactement le contraire. Comme David Rand, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui étudie la désinformation, “la recherche suggère que les gens veulent vraiment partager des informations précises … Les membres de votre groupe familial, la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux, ils veulent juste partager des choses qui sont exactes. “

Alors pourquoi les gens partagent-ils de mauvaises informations? Ils ne savent peut-être pas mieux et le type de contenu circulant lors d’une urgence sanitaire peut les rendre moins prudents. Rand déclare: «Il est prouvé qu’un contenu émotionnel accru rend les gens moins exigeants. En particulier, lorsque les gens font confiance à l’intuition et à l’émotion, ils sont plus susceptibles de croire à de fausses affirmations. Les déclarations effrayantes, par exemple, rendent les gens moins susceptibles de s’arrêter et d’y penser. “

Vous devez être empathique

“La première étape consiste à avoir un sens de l’empathie”, m’a dit le journaliste de BuzzFeed Craig Silverman, qui rapporte des fausses nouvelles depuis des années. Silverman a noté que les gens partagent des informations parce qu’ils se soucient d’eux et essaient d’aider ou ont l’impression de faire partie d’une conversation plus large. “Les gens, en particulier la famille et les amis dans les discussions de groupe”, a-t-il noté, “n’essaient pas d’être malveillants.”

Emily Vraga, professeur à l’Université du Minnesota qui étudie la désinformation sanitaire, m’a dit que ses recherches indiquent qu’une correction objective et énergique est “tout aussi efficace” que celle dans laquelle la personne adopte une approche plus empathique. “Donc je pense qu’il est préférable d’utiliser ce ton d’empathie affirmative parce que la correction fonctionne et ne fonctionne pas [la persona a la que estás corrigiendo] se sentent maltraités », a-t-elle déclaré.

Citer les sources autorisées

Un autre point à garder à l’esprit est la source que vous utilisez pour corriger la désinformation. Par exemple, votre oncle qui soutient Trump peut être moins enclin à croire aux médias qu’il ne le considère comme critique envers le président. “Si cela vient d’un média qu’ils n’aiment pas, ils ne réagiront pas bien”, a déclaré Silverman, suggérant que les gens pourraient envisager de citer des sources telles que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). ).

Parce que certaines personnes peuvent être sceptiques même vis-à-vis du gouvernement fédéral, Vraga a recommandé de citer des sources locales. Cela pourrait inclure le département de la santé de l’État ou de la ville, ou les médias locaux qui pourraient sembler plus crédibles à la personne avec laquelle vous essayez de communiquer.

Parlez un par un

Rand a noté que la recherche révèle que les gens “sont plus réceptifs aux corrections qui viennent de leurs amis et de leur famille par rapport aux étrangers”. Cela dit, il a expliqué que “vous voudrez utiliser un langage qui communique que vous essayez d’être utile” et ne conduisant pas à la confrontation.

Silverman a suggéré que si vous avez un membre de la famille ou un ami qui a partagé de mauvaises informations, il serait préférable de communiquer en privé. “Peut-être que vous pouvez lui envoyer un message et lui dire:” Hé, je me suis rendu compte que vous venez de publier ceci. J’ai vu des informations qui semblent contredire cela. » Réfléchissez à la façon dont vous pouvez le prendre personnellement et fournissez-leur des informations provenant d’une source de confiance. »

Empêcher au lieu de discréditer

Rand a souligné que ses recherches indiquaient que «lorsque les gens s’arrêtent et réfléchissent à des choses, ils sont en fait très bons pour déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas, mais pas en termes de ce qu’ils partagent». Rand a ajouté: “Si vous incitez les gens à réfléchir un peu plus à la précision, vous pouvez avoir un réel impact.”

Le point de Rand est qu’il peut être avantageux de se concentrer sur l’aide à prendre des mesures préventives, plutôt que de traiter à plusieurs reprises avec discrédit. Il l’a appelé “pré-bunker”. Alors comment tu fais “Trouvez de vraies informations,” conseilla Rand. «Ensuite, vous dites:« Hé, j’ai trouvé cela de l’Organisation mondiale de la santé. Que pensez-vous? “Et puis les gens le liront et les feront réfléchir à l’exactitude et aux sources.”

Vous avez une responsabilité

Une chose sur laquelle tout le monde était d’accord: vous avez la responsabilité d’aider à corriger la désinformation. “Lorsque la désinformation peut littéralement nuire à la santé des gens, je pense que nous avons tous une responsabilité”, a déclaré Silverman. “Vous ne voulez pas que les gens fassent des choses mauvaises pour eux ou nuisibles à la société”, a ajouté Rand.

Et Vraga a reconnu qu’il n’est pas toujours facile de corriger des proches ou des amis. “Ce sont des relations qui comptent pour nous, des personnes dont nous voulons maintenir la bonne opinion”, a déclaré Vraga. Mais il a dit: “C’est une façon de prendre soin les uns des autres, et cela peut être gênant en ce moment, mais avec un peu de chance, à long terme, vous faites plus de bien que de mal.”

Rappel: certains Américains “pensent toujours que c’est un canular médiatique”

Brian Stelter écrit: Garrett Graff, contributeur de . et écrivain de WIRED, qui a récemment publié une histoire orale du 11 septembre, travaille sur une histoire de semaine en semaine intitulée “Covid Spring” pour WIRED. Les deux premiers versements sont déjà disponibles. Graff m’a dit qu’il était impressionné par “le nombre de personnes” qui ont pris Trump au sérieux lorsque le président “a minimisé cette menace au début de l’année”. Même maintenant, a-t-il dit, certaines personnes “pensent toujours que c’est un canular médiatique qui se déroule …”

