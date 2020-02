Découvrez le calme de Formentera loin de la chaleur de l’été | Le tourisme

Formentera est la plus petite des îles de l’archipel des Baléares et est généralement identifiée avec le synonyme de paradis d’été: beaucoup de soleil et de belles plages. Mais avant l’arrivée de la chaleur, à pied, à vélo, à travers les routes intérieures ou le long de la côte, il est temps de découvrir son autre côté.

Les températures élevées de l’été nous attachent généralement au sable de la plage pour passer la journée de trempette en trempette. Ce n’est pas une mauvaise idée de profiter du sable doré des plages de Formentera ou de nager dans ses eaux transparentes, mais cela ne fait pas de mal que le voyageur projette de découvrir l’autre côté de la plus petite des Pitiusas et peut-être la source qui C’est juste au coin, soit le meilleur moment.

La température est plus douce et vous souhaitez vous lancer dans tout type d’activité. Que ce soit la balade, que ce soit la piste cyclable ou même un tourisme actif plus dur, pour les vrais sportifs, n’importe quelle option est bonne.

Plage turquoise caractéristique de Formentera. Photo gracieuseté de Turismo de Formentera

Bien que nous ne partions pas sur un plan de plage, l’un des points sur lesquels nous pourrions commencer est Ses Illetes, sur la péninsule d’Es Trucadors, la quatrième meilleure plage d’Europe – et l’une des meilleures au monde – selon le Tripler’s Traveller’s Choice of the past année. Une promenade relaxante pieds nus sur le sable pour visiter cette plage ou une promenade à travers les cinq kilomètres de Midjorn, la plus longue de l’île, sur la côte sud. Et accroupi entre les falaises de la côte ouest attend la coquette Cala Saona.

Formentera verte

Mais l’un des plans qui vous permet le mieux de découvrir cet autre visage de Formentera est de vous perdre dans la nature sauvage de l’île à travers l’une de ses 32 routes vertes. Depuis cinq ans maintenant, il y a ces routes qui ont été conçues, entrelacées, pour ajouter plus de 100 kilomètres. C’est une option idéale pour les randonneurs qui préfèrent faire leurs randonnées à pied ainsi que pour les amateurs de vélo ou de marche nordique, car la plupart des itinéraires sont plats et accessibles aux vélos.

La faune variée et unique de l’île, avec plus de 210 types d’oiseaux censurés – entre les migrateurs et ceux qui y ont trouvé un logement – est une tentation pour le tourisme ornithologique, qui compte de plus en plus d’adeptes. Pour eux, Formentera propose un itinéraire balisé avec écran d’observation.

Bien sûr, il y a des endroits et des moments qui constituent des rendez-vous incontournables pour le voyageur sur cette île, comme Cabo de Barbaria au coucher du soleil. Vivre l’expérience de dire au revoir à sa journée depuis sa tour de guet naturelle, au pied de son phare, sur des falaises d’où admirer le spectacle magique du crépuscule, quand le soleil se perd à l’horizon et le ciel est teint en rouge.

Deux promeneurs parcourent l’une des routes vertes de l’île. Photo gracieuseté de Turismo de Formentera.