Découvrez une fraude de 6 millions d’euros pour le recouvrement des pensions des défunts | La société

La police nationale a découvert une fraude de plus de six millions d’euros pour le recouvrement des pensions des personnes décédées avec l’arrestation de onze personnes – dont un employé de banque – comme présumé responsable de délits contre la sécurité sociale, fraude, mensonge Documentaire et détournement.

Au cours de l’opération, qui s’est déroulée en 2019 dans 21 provinces, 12 586 paiements indus, 75 comptes bancaires, 23 cas avec plus de 100000 euros fraudés et 40 pensions collectées depuis plus de dix ans ont été analysés.