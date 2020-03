Décret de mise en quarantaine pour ceux qui viennent de New York – . Miami (51)

Le gouverneur de Floride a décrété la quarantaine

obligatoire pour tous les passagers arrivant de New York, New Jersey et

Connecticut.

Cette ordonnance affectera également les résidents

de Floride qui a visité New York au cours des trois dernières semaines. Ils devront

vous isoler et signaler les contacts des personnes avec qui vous avez été

contactez ici en floride.

La quarantaine durera 14 jours car “c’est

la seule façon d’être sûr que ce virus ne sera pas réintroduit

dans l’Etat de Floride puis ça se propage “, a expliqué le gouverneur.

Le gouverneur n’a pas expliqué comment il sera appliqué.

la mise en quarantaine obligatoire de ces voyageurs, mais a noté que la violer serait une

crime qui pourrait coûter 60 jours de prison.

Nous n’avons pas de gens venant de Wuhan, non

nous avons des gens qui viennent de Milan, mais il y a toujours une avalanche de gens

qui viennent de New York.

Les vols vers la Floride ont triplé depuis New

York depuis que le «refuge à domicile» a été ordonné dans cet État.

Sur les 8 vols au départ de New York prévus pour cette

nuit déjà 3 ont été annulées.

.