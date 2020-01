Delgado ne s’est pas excusé après l’audio de Villarejo, comme l’affirme Iglesias | EFE vérifie

Que vérifions-nous?

Dolores Delgado s’est excusée pour le déjeuner qu’elle avait partagé il y a des années avec l’ex-commissaire Villarejo après la diffusion des audios de cette réunion et nous pouvons réclamer sa démission en tant que ministre.

conclusion

Ce n’est pas vrai. Le chef de la justice ne s’est jamais excusé, a suggéré que l’enregistrement était un montage et a dénoncé qu’elle a été victime de chantage contre l’État.

Dolores Delgado Il ne s’est pas “excusé” après que nous ayons pu demander sa démission après l’audio du déjeuner partagé avec l’ex-commissaire José Manuel Villarejo, comme l’assure le deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, et le porte-parole de son groupe au Congrès, Pablo Echenique.

ÉGLISES: “Nous avons fait une critique très sévère et je dois dire que Mme Delgado s’est excusée, que cela n’est fait par personne, puis a montré son engagement dans la lutte contre les égouts.” Cela a été exprimé mardi dans Antena 3, le chef de Podemos, actuel deuxième vice-président de l’Exécutif. ECHENIQUE: “Après mes déclarations (dans lesquelles j’ai demandé la démission du ministre), Mme Delgado a fait quelque chose de très inhabituel en politique: elle s’est excusée. Je pense qu’elle est raisonnable, étant donné la formation et l’expérience de Dolores Delgado, qui une opportunité est donnée au chef du bureau du procureur général. ” Le porte-parole de Podemos s’est prononcé ainsi ce vendredi dans Telecinco.

Aucune relation avec Villarejo

Depuis le 24 septembre 2018, les audios d’un repas qu’il avait partagé avec Villarejo et quatre autres personnes ont été diffusés le 23 octobre 2009, alors qu’elle était procureur à la Cour nationale, Delgado n’a pas présenté ses excuses publiques pour sa présence à ce déjeuner ou par les commentaires recueillis dans les enregistrements.

Le même jour où ils ont commencé à diffuser des audios de ce déjeuner, le ministère de la Justice a publié une déclaration dans laquelle la ministre a annoncé qu’elle comparaîtrait au Congrès à sa propre demande et a souligné qu’au cours des 25 années où elle avait travaillé à la Cour nationale, elle avait coïncidé avec Villarejo à trois reprises.

Une semaine plus tôt, Delgado avait déclaré, devant une information d’El Confidencial sur une prétendue rencontre avec Villarejo liée à l’extradition d’un homme d’affaires, qu’il n’avait eu avec l’ex-commissaire “aucune relation professionnelle avec quelque affaire que ce soit”.

Et son ministère a fait valoir que le procureur de l’époque n’avait respecté “aucun rendez-vous” avec Villarejo, “avec qui il n’a jamais eu de relation d’aucune sorte”.

Dans l’un des audios du déjeuner, Delgado aurait appelé le “juge” le juge de l’époque Fernando Grande-Marlaska. Le même jour que l’enregistrement a été connu, le 25 septembre 2018, la ministre a suggéré qu’il pourrait s’agir d’un montage, a précisé qu’elle était une amie de l’ancien ministre de l’Intérieur et a assuré que le «tapette» qu’elle entend dire n’était pas renvoyé. à lui.

Pendant ce temps, des sources du ministère de la Justice, dans des déclarations à l’EFE, n’ont pas non plus donné de crédibilité aux audios, bien qu’elles aient admis que, si elles l’avaient prononcé, ce serait un terme «malheureux», mais en aucun cas avec l’intention de dénigrer Grande-Marlaska pour votre condition sexuelle

Enregistrement manipulé et chantage à l’État

Ce jour-là, Echenique, en demandant la démission de Delgado au RNE, a souligné que, dans “certains audios très peu édifiants”, le chef de la justice a fait “de terribles commentaires sur l’actuel ministre de l’Intérieur”. Pour sa part, le reproche d’Iglesias s’est concentré exclusivement sur le fait qu’il a partagé ce déjeuner avec quelqu’un comme Villarejo, qui s’est retrouvé en détention provisoire pour une longue liste de crimes.

“Quelqu’un qui rencontre affable un personnage de poubelle, des égouts de l’intérieur de notre pays, doit s’éloigner de la vie politique parce que cela fait mal à la majorité parlementaire qui a joué dans la motion de censure et parce qu’il n’est pas acceptable qu’en ce pays a des ministres qui sont des amis de tipejos comme Villarejo “, a proclamé le chef de Podemos dans les salles du Congrès.

Maintenant, Iglesias et Echenique font valoir leur soutien à la proposition du gouvernement actuel visant à ce que l’ancien ministre assume le bureau du procureur général en affirmant que Delgado “s’est excusé”, mais en fait il ne l’a pas fait. Ni après la diffusion des audios ni lors de sa comparution au Parlement.

Au contraire, dans ses premières réactions, il a souligné qu’il n’allait pas “accepter le chantage de qui que ce soit” et lors de sa comparution au Congrès, le 10 octobre 2018, il a nui à un “enregistrement manipulé” et a accusé le PP de rejoindre le “chantage” de Villarejo contre l’Etat et de “revictimiser” avec l’usage politique de la stratégie d’expoliation.

L’EFE a contacté le bureau de communication de Podemos pour savoir sur quoi ses dirigeants fondent l’affirmation selon laquelle Delgado s’est excusé, mais jusqu’au moment de publier ces informations, il n’a pas reçu de réponse.

