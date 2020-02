Le Bolivien Hugo Dellien, le Brésilien Thiago Seyboth Wild, l’Espagnol Roberto Carballés et le Chilien Marcelo Tomás Barrios Vera ont fait leurs débuts ce lundi avec des triomphes dans le tableau principal de l’Open 250 du Chili et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Dellien a battu l’Italien Marco Cecchinato 6-3, 1-6 et 6-3 et au prochain tour sera mesuré le Chilien Marcelo Tomás Barrios Vera, qui a battu lundi l’Espagnol Carlos Taberner 4-6, 6-4 et 6 -2.