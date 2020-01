Delta, United et American arrêtent des vols à destination et en provenance de Chine – .

Les chiffres semblent de plus en plus effrayants de jour en jour alors que le bilan de l’épidémie de coronavirus ne cesse de croître. Au moment d’écrire ces lignes, le nombre de cas confirmés dans le monde atteignait près de 10 000, avec plus de 100 000 patients supplémentaires sous observation et le nombre de décès confirmé se situant désormais à 213. En conséquence, une poignée de compagnies aériennes américaines se retirent pour les vols vers et du continent chinois.

“Le dernier vol à destination de la Chine au départ des États-Unis partira le lundi 3 février avec le dernier vol de retour vers les États-Unis au départ de la Chine le 5 février”, a annoncé Delta dans un communiqué vendredi. “La compagnie aérienne continuera de surveiller la situation de près et pourrait apporter des ajustements supplémentaires au fur et à mesure que la situation évolue.” Delta a ajouté qu’elle continuerait à exploiter des vols jusqu’au 5 février pour donner aux personnes souhaitant quitter la Chine la possibilité de le faire.

Delta exploite actuellement 42 vols hebdomadaires entre les États-Unis et la Chine, y compris un service quotidien reliant Pékin à des villes américaines, notamment Détroit et Seattle. Il existe également des liaisons entre Shanghai et Atlanta, Détroit, Los Angeles et Seattle. Delta propose un modifier la dispense des frais pour les clients qui réservent des vols jusqu’au 5 février et qui souhaitent modifier leurs plans de voyage aux États-Unis.

Cela fait suite à la déclaration jeudi de l’OMS qualifiant le coronavirus d ‘«urgence de santé publique de portée internationale». Vendredi, American Airlines a annoncé sa propre réponse à la crise – la suspension de ses opérations à destination et en provenance de la Chine continentale à partir de vendredi et s’étendant jusqu’à 27 mars.

Cela est dû à “la récente augmentation par le Département d’État américain de l’avis de voyage en Chine à un niveau 4 (ne pas voyager)”, a déclaré la compagnie aérienne. «Nos équipes contactent directement les clients concernés pour répondre à leurs besoins. Nous continuerons d’évaluer le calendrier pour le 28 mars et au-delà et apporterons les ajustements nécessaires. »

United Airlines a annoncé que ses annulations de vols commenceront le 6 février et se poursuivront jusqu’au 28 mars. Cependant, United prévoit de continuer à exploiter un seul vol chaque jour entre Hong Kong et San Francisco.

“En réponse à la baisse continue de la demande de voyages en Chine et à la décision du Département d’État américain de porter son avis sur les voyages en Chine à un niveau 4, nous avons décidé de suspendre les opérations entre nos villes-aéroports et Pékin, Chengdu et Shanghai à partir du début Du 6 février au 28 mars », a annoncé United. «Jusqu’à cette date, nous continuerons à opérer certains vols pour aider nos employés basés aux États-Unis, ainsi que nos clients, à rentrer chez eux… Comme toujours, la sécurité de nos clients et de nos employés est notre priorité absolue et nous continuerons à surveiller la situation à mesure qu’elle évolue.

Source de l’image: David Zalubowski / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.