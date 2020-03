Demander instamment de suivre les recommandations en cas de pandémie et de ne pas paniquer: tableau d’analyse

L’écrivain Fabrizio Mejía a critiqué “l’irresponsabilité criminelle” du sénateur du Mouvement citoyen Samuel García, qui a assuré avoir des preuves de décès dus au coronavirus au Mexique.

Face à la pandémie de coronavirus, la société mexicaine doit assister aux recommandations faites par les autorités sanitaires, s’informer par des moyens fiables et pas de panique, la journaliste Ana Lilia Pérez et l’écrivain Fabrizio Mejía ont accepté.

Au tableau d’analyse, Mejía a déclaré qu’il était frappé par la façon dont le président des États-Unis, Donald Trump, fait référence à la Covid-19 comme virus étranger tenir les immigrants responsables.

En outre, il a observé que le président américain utilise le coronavirus pour provoquer la panique et l’état des politiques d’urgence.

De leur point de vue, il doit y avoir une plus grande responsabilité des médias et de la société dans les réseaux, puisque des vidéos ont été diffusées dans lesquelles ils soulignent que le passeport pour le coronavirus n’est pas demandé à l’aéroport.

Il a également critiqué la “Irresponsabilité pénale” du sénateur du mouvement citoyen Samuel García, qui a assuré qu’il avait des preuves qu’il avait reçu par WhatsApp de décès par coronavirus au Mexique.

“Hay être responsable de ne pas générer de panique supplémentaire que ces virus génèrent en eux-mêmes, car évidemment les données biologiques, à notre connaissance (du sous-secrétaire à la Santé) Hugo López-Gatell, sont tout sauf paranoïaques, c’est-à-dire que c’est un virus qui dure plus ou moins 30 minutes dans l’air , à une distance de quatre mètres, plus ou moins, qui a un taux de mortalité beaucoup plus faible que le SRAS ou d’autres types de grippe “, a-t-il ajouté.

Le coronavirus n’est pas un problème que nous devrions prendre à la légère car le gouvernement fédéral le prend, c’est réel, et il semble qu’ils ne se soucient pas de la santé de millions de Mexicains.

On ne peut pas continuer à parler de câlins, cette stratégie ne fonctionne pas, il faut se mettre au travail. pic.twitter.com/ByVuoyl3Dg

– Samuel García (@samuel_garcias) 12 mars 2020

Ana Lilia Pérez a affirmé que la pire chose qui puisse arriver face à cette pandémie est qu’il lui soit confié une gestion politique.

“Tomber dans la désinformation ou essayer de l’utiliser à des fins politiques est irresponsable”, a-t-il dit.

Il a observé que de la part de l’autorité des informations techniques ont été fournies des experts nationaux et internationaux sont apparus, qui ont soutenu ce qui a été fait jusqu’à présent dans le domaine de l’identification et de la prévention.

Cependant, il a estimé qu’il devrait prévoir ce qu’il faut faire à l’étape suivante.

Par exemple, a-t-il souligné, l’Organisation mondiale de la santé déclare qu’à titre préventif, une distance doit être maintenue entre chaque personne, ce qui est pratiquement impossible dans certaines régions du pays, comme Mexico.

De même, le journaliste a souligné l’importance d’anticiper ce qui se passera avec l’activité dans les universités ou avec les emplois de bureau, d’une manière planifiée.

Ce qui est visible à l’heure actuelle, c’est l’impact du coronavirus sur l’économie mondiale, a-t-il noté, qui affecte le plus fortement des pays comme le Mexique.

En outre, il a mentionné que l’économie mondiale était affectée par la krach international des prix du pétrole.

“Dans le cas du Mexique, cela a non seulement un impact sur les revenus pétroliers, car la part des revenus par rapport aux revenus budgétaires totaux du gouvernement fédéral est fortement corrélée avec les prix du mix de pétrole brut mexicain, mais aussi impacte l’un des projets de base de l’administration actuelle, qui doit faire de Petróleos Mexicanos un levier de développement. En d’autres termes, ce type d’attaque: la pandémie de coronavirus et l’effondrement des prix internationaux du pétrole, nous frappent directement », a-t-il expliqué.

Mejía a fait remarquer que les blocages économiques profitent de la situation de panique pour décréter des embargos, des blocages, la suspension d’activités de discussion collective ou de concerts ou de sports.

Pendant ce temps, Pérez a rapporté que dans certains hôpitaux, ils ont déjà un protocole pour voir quoi faire dans ces situations.

En ce sens, il considère qu’une partie de la responsabilité des citoyens est adopter les recommandations des autorités et s’informer par des moyens fiables pour non tomber dans la paranoïa, rumeurs ou hystérie collective, car cela finit par s’épuiser et ne paie pas pour un problème de salutation publique qui dépasse le cadre gouvernemental.

