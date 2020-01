Démantèlement d’un réseau chinois qui a développé et exporté des médicaments de Madrid | La société

La Garde civile a arrêté cinq citoyens chinois qui faisaient partie d’une organisation dédiée à la fabrication, au trafic et à l’exportation de drogues de synthèse et qui disposait d’un laboratoire pour sa fabrication dans le centre du quartier d’Usera à Madrid.

Il s’agit de l’opération Granuja dans laquelle cinq personnes âgées de 20 à 30 ans ont été arrêtées et dans lesquelles 21 kilos d’ecstasy (MDMA), 15 de méthamphétamine et 65 de marijuana sont intervenus, ainsi que 170 grammes de kétamine et d’argent liquide, a rapporté la Garde civile.