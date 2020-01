Démocrates divisés sur la formule pour gagner Trump: rupture ou réforme | Monde

À peine trois semaines après le début des primaires américaines, les candidats démocrates ont montré leurs divergences sur la meilleure formule pour battre Donald Trump: rupture ou réforme, guérison pour tous ou pas, sortie du Moyen-Orient ou reconversion à Washington dans la police du monde.

Les deux sénateurs les plus progressistes, les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren, ont promis de tourner le pays à 360 degrés dès leur arrivée à la Maison Blanche; tandis que l’ancien vice-président Joe Biden, la sénatrice Amy Klobuchar et le maire Pete Buttigieg étaient plus modérés.