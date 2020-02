Dennis sabre durement le Cantabrique | Couverture

Les coups de la puissante tempête Dennis qui affecte pendant plusieurs jours une grande partie de l’Europe ont également frappé la côte cantabrique avec force et ont forcé à déclencher des alertes dans neuf provinces avant les fortes vagues et les rafales de vent qui dépassent 100 kilomètres par heure.

L’Agence météorologique d’État (Aemet) a activé l’avertissement orange (risque important) dans les provinces de Lugo, La Coruña et Pontevedra, et le jaune (risque) également dans la Principauté des Asturies, la Cantabrie, Vizcaya, Guipúzcoa et le nord Navarre, en plus de la côte nord de Gérone.