Député mexicain teste positif pour le coronavirus; les législateurs sont invités à “s’en tenir aux protocoles de prévision médicale”

OMS: Tout Mexicain présentant des symptômes de coronavirus doit avoir accès au test médical 5:00

(. espagnol) – Un député mexicain qui a assisté aux sessions législatives il y a deux semaines a été testé positif pour le coronavirus mercredi, a confirmé le groupe parlementaire Movimiento Ciudadano dans un communiqué.

Jorge García Alcibíades, de Basse-Californie, “est dûment soigné à son domicile de Mexico”, indique le document. La façon dont il a été infecté n’a pas été expliquée.

OMS: Tout Mexicain présentant des symptômes de coronavirus doit avoir accès au test médical 5:00

García Alcibíades ne s’est pas présenté aux séances des 18 et 19 mars, car il avait de la fièvre. Une semaine plus tôt, le député avait participé à des réunions d’affaires.

Le Mouvement a déclaré qu’il avait “appelé respectueusement” les législateurs et les groupes de travail qui ont convenu avec García Alcibíades “d’adhérer aux protocoles médicaux, préventifs, de soins et de surveillance correspondants”.

REGARDEZ: Décès de coronavirus américain l’épidémiologiste pourrait atteindre un pic en trois semaines

Le député travaille comme secrétaire de la Commission des infrastructures de la Chambre des députés et est membre des commissions de la radio et de la télévision et du logement.

.