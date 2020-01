Derbis basque et catalan, dans les quartiers de la Copa de la Reina | Sports pratiques

Le tirage au sort du Coupe de la Reine 2020 Le basket-ball, qui se tiendra à Salamanque du 5 au 8 mars, a tenu deux derbies, d’une part entre les équipes basques, Lointek Gernika contre RPK Araski, et d’autre part entre deux Catalans, Soar Citylift Girona contre Cadi La Seu.

La compétition, qui réunira les huit meilleures équipes du Ligue Endesa féminine, sera à nouveau joué dans la capitale de Salamanque, après 12 ans, ce qui donnera encore plus d’importance à l’équipe locale, le Perfumerías Avenida, qui aura comme premier rival dans le Multiusos Sánchez Paraíso, à Durán M. Ensino Lugo.

Pour sa part, le dernier match de quart de finale Panier de Valence et le Laguna City, qui, comme le duel catalan, aura lieu le vendredi 6 mars, tandis que le jeudi 5 ce sera le tour de la confrontation basque et les débuts de l’équipe locale et de l’équipe Lucense.

Défenseur du titre

Ce sera une édition dans laquelle Équipe de Salamanque Il va essayer de continuer à ajouter des titres, il en a huit dont trois appartiennent aux trois dernières éditions, dont cinq lors des six dernières éditions, devant son grand rival, UNI Girona, qui n’a toujours pas de verre dans ses vitrines.

Tout cela, sans oublier la progression continue d’un Panier de Valence ou la régularité de Lointek Gernika. L’équipe dirigée par Rubén Burgos tentera de surprendre et d’hériter de l’hégémonie copera des équipes valenciennes du prestige de la Ros Casares Valencia, sept titres, ou Godella Basketball, avec quatre.

À partir de Fédération espagnole de basket-ball N’oubliez pas qu’il y aura une large couverture télévisée, pouvant assister à tous les matchs en direct d’une manière ou d’une autre. Donc, la chaîne Téléportation Il proposera deux quarts de match, un jeudi et un vendredi, les deux demi-finales, samedi et la finale dimanche, à partir de 13h00. Le reste des matchs peut être vu à travers le Chaîne FEB.

Horaire de télévision et grill

RondeRencontreTVDate / heureSalles BLointek Gernika vs Téléportation RPK Araski J.5 – 18 h 00 vs Laguna City FEBV Channel 6 – 20 h 30 Demi-finale 1 Vainqueur Quartiers B vs Vainqueur Quartiers ATeledeporteS.7 – 13 h 00 Demi-finale 2 Vainqueur Quartiers D vs Vainqueur Quartiers CTeledeporteS.7 – 16 h 30 Vainqueur final Semi 1 vs vainqueur Semi 2TeledeporteD.8 – 13:00 h.

