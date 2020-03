Dernières nouvelles sur l’avancée du coronavirus dans le monde

Les cas positifs et les décès augmentent, les gouvernements étendent les mesures de confinement. La progression de la maladie de Covid-19 ne s’arrête pas. Ici, nous vous racontons minute par minute le développement du nouveau coronavirus dans le monde.

L’Argentine prolonge la quarantaine jusqu’à la fin de Pâques. Le président argentin, Alberto Fernández a annoncé ce dimanche qu’il prolongerait la quarantaine décrétée vendredi 20 décembre dernier par le nouveau coronavirus, jusqu’à la fin de Pâques.

Il s’agit d’une guerre contre une armée invisible. Je suis sûr que si nous continuons à respecter la quarantaine, nous aurons des résultats très favorables “, a déclaré Fernández sur le réseau national.

L’Argentine enregistre 75 nouveaux cas de coronavirus. Le ministère de la Santé de l’Argentine a signalé ce dimanche 75 nouveaux cas de coronavirus, portant le nombre à 820 cas positifs avec cette maladie.

L’Équateur enregistre déjà près de 2 000 cas de coronavirus. Le Service national équatorien de gestion des risques et des urgences a signalé une augmentation de 89 cas de coronavirus depuis le samedi 28 mars, portant le nombre total à 1 924 cas.

Les États-Unis annoncent l’option de vol pour les Américains qui souhaitent quitter le Nicaragua. L’ambassade des Etats-Unis au Nicaragua a informé dimanche les citoyens américains qui prévoyaient de quitter le Nicaragua que “AeroMexico sera le seul opérateur international à ne pas avoir suspendu le service depuis le Nicaragua”.

En outre, l’ambassade a indiqué “qu’elle coordonne un éventuel vol pour les citoyens américains vers les États-Unis le mercredi 1er avril”, pour ceux qui souhaitent quitter le Nicaragua en raison de la menace du coronavirus.

Le Venezuela enregistre un troisième décès par coronavirus. Le ministre des communications du régime chaviste, Jorge Rodríguez, a confirmé ce dimanche le troisième décès par coronavirus. Il s’agit d’un homme de 60 ans atteint de diabète. En outre, Rodríguez a signalé que sur 10 nouveaux cas positifs de Covid-19, ce qui porte le nombre total à 129 cas.

Moscou décrète l’internement à partir de ce lundi. Le maire Sergey Sobianin a décrété la mesure à partir de lundi matin pour contenir la propagation du coronavirus. Le pays fermera également ses frontières demain.

Colombie: 702 cas et 10 décès. Les cas confirmés de COVID-19 en Colombie se sont élevés à 702 ce dimanche et les morts à 10, tandis que les récupérés sont également une dizaine, a fait savoir le ministère de la Santé dans son rapport quotidien.

Vice-président de l’Équateur: le niveau de contagion est “alarmant” à Guayaquil. Le vice-président équatorien, Otto Sonnenholzner, a assuré aujourd’hui que le niveau de contagion du coronavirus dans la ville portuaire de Guayaquil (sud-ouest) est “alarmant” et que le risque de contracter la maladie est de plus en plus élevé.

USA USA il pourrait acquérir des parts des compagnies aériennes touchées par la crise. Les Etats-Unis pourraient avoir une participation dans les compagnies aériennes en échange d’une aide pour résister aux effets de la pandémie de coronavirus, ont déclaré dimanche de hauts responsables du gouvernement. “En échange de subventions en espèces, ce que les compagnies aériennes ont demandé, je ne vois pas pourquoi les contribuables américains ne pourraient pas avoir une part”, a déclaré à Fox News le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow.

Le Brésil enregistre 136 décès par coronavirus, 22 de plus le dernier jour. Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus au Brésil est passé à 136, soit vingt-deux de plus le dernier jour, tandis que les cas confirmés ont augmenté de 9% à 4 256, comme l’a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Un journaliste de CBS décède d’un coronavirus. Maria Mercader est décédée ce dimanche de Covid-19, comme annoncé par la chaîne pour laquelle elle a collaboré pendant trois décennies.

Maria Mercader, notre collègue bien-aimée de CBS News, est décédée de COVID-19 dimanche à 54 ans.

13 h 00 Les contagions passent 700 mille. Les infections à coronavirus approchent à chaque instant d’un million. À midi ce dimanche, ils ont dépassé les 700 000, selon le moniteur de l’Université Johns Hopkins.

Les cas de coronavirus augmentent au Costa Rica. Les patients positifs à Covid-19 ont atteint 314 ce dimanche, ont annoncé les autorités de ce pays. Entre samedi et aujourd’hui, 19 nouveaux cas ont été confirmés. Sur le total, 150 sont des femmes et 164 des hommes.

Le Honduras prolonge le couvre-feu. Le Secrétariat hondurien de la sécurité a annoncé ce dimanche de nouvelles mesures pendant le couvre-feu absolu pour tenter d’arrêter la propagation du coronavirus dans ce pays. Selon le communiqué, les Honduriens pourront s’approvisionner en nourriture, médicaments, carburants et effectuer leurs procédures les lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 15h00, selon l’achèvement des chiffres de leur carte d’identité. , passeport ou carte de résident.

756 décès par coronavirus en 24 heures en Italie. Pour le deuxième jour consécutif, le nombre de décès dus à Covid-19 a diminué dans le pays européen, après avoir presque atteint le millier. Au total, le bilan des morts est déjà de 10 779.

Il y aura plus de 100 000 décès aux États-Unis. Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a assuré dimanche sur . que le pays enregistrerait ce nombre de décès et des millions de personnes infectées.

Jusqu’à présent, les États-Unis comptent plus de 125 000 cas positifs et 2 000 décès.

Les contagions approchent 700 mille. Ce dimanche, le nombre d’infections à Covid-19 a atteint 684 652, selon la surveillance de l’Université Johns Hopkins. Les décès de cette cause dépassent déjà 32 000 personnes.