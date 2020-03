Dernières nouvelles sur l’avancement du coronavirus

Le Nicaragua a enregistré samedi un cas suspect de Covid-19 et El Salvador a ordonné une quarantaine de 30 jours pour empêcher la propagation. En Amérique centrale, seul le Belize n’a pas signalé de cas. La pandémie de Covid-19 a tué 11 201 personnes dans 184 pays du monde. À ce jour, plus de 300 000 personnes touchées par le nouveau coronavirus sont enregistrées.

L’Espagne a signalé 394 décès en 24 heures dus au coronavirus. Cela représente une augmentation de près de 30% et porte le bilan à 1 720 victimes depuis le début de l’épidémie, selon les chiffres publiés ce dimanche par le ministère de la Santé.

Le nombre d’infections détectées a augmenté de 3 646 personnes pour atteindre plus de 28 500 personnes infectées (+ 14,6%), dont 1 785 sont admises dans des unités de soins intensifs (USI). Madrid reste la région la plus touchée, avec 1 021 décès, 217 de plus qu’hier, soit 59,4% du total en Espagne. Les cas enregistrés atteignent 9 702 et, parmi tous les patients confirmés, 834 sont admis aux soins intensifs, soit 67 de plus qu’hier.

L’Irak décrète le couvre-feu à travers le pays. Les autorités irakiennes ont annoncé ce dimanche un couvre-feu total dans les 18 provinces du pays après la mort de 20 personnes du nouveau coronavirus et à un moment où les infections continuent d’augmenter.

La Colombie a enregistré le premier décès de Covid-19. Le ministère de la Santé a annoncé samedi qu’il y avait 210 cas confirmés. Ce 21 mars, 14 cas ont été confirmés: Bogotá (6), Barranquilla (2), Cartagena (2), Chía (1), Guarne (1), Itagüí (1) et Medellín (1).

Le patient était un homme de 58 ans et résidait à Carthagène. Il était chauffeur de taxi et, selon les autorités sanitaires, il transportait deux citoyens étrangers dans son véhicule. L’homme est décédé le 16 mars.

Nayib Bukele annonce la mise en quarantaine des ménages pendant 30 jours. “Personne ne pourra quitter leur domicile”, a déclaré Bukele lors de son discours de samedi soir.

Concernant cette mesure, Bukele a assuré qu’une seule personne par famille pourra partir et que la circulation sera autorisée aux personnes qui travaillent dans les services et employés des médias, ainsi qu’aux employés et fonctionnaires publics: police, armée, secteur de la santé et autres.

Cas suspect au Nicaragua. Rosario Murillo a confirmé ce samedi un cas suspect de Covid-19 au Nicaragua. Il s’agit d’une femme de 20 ans qui a passé un mois au Panama.

