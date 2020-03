Dernières nouvelles sur l’avancement du coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré ce mercredi la propagation de coronavirus comme pandémie. Dimanche, il se démarque avec 156 400 personnes touchées par le virus et 5 833 dans 123 pays selon les derniers rapports de l’OMS.

Ceci est la minute par minute sur les progrès du coronavirus dans le monde.

Fermeture des frontières en Allemagne. Les autorités allemandes ont convenu dimanche de fermer les frontières avec la France, l’Autriche et la Suisse voisines à partir de lundi, selon divers médias allemands, dans le but de stopper la propagation du nouveau coronavirus.

L’Argentine analyse la quarantaine. Le président argentin Alberto Fernández a déclaré qu’il analyse l’application d’une quarantaine obligatoire dans tout le pays et définira ce dimanche l’éventuelle suspension des cours dans le système éducatif pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Chiffres de coronavirus. Les chiffres de l’avancée du coronavirus qui sont enregistrés au début de ce dimanche sont 156 400 touchés par le virus et 5 833 décès, selon les rapports de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) basés sur les rapports officiels des pays confrontés à la pandémie.

Porto Rico dans un couvre-feu. Le gouverneur de Porto Rico impose le couvre-feu pour arrêter l’avancée du coronavirus.

USA signale 50 décès et dépasse 2 400 cas de coronavirus. La propagation du coronavirus aux États-Unis a provoqué 50 décès et plus de 2 400 cas de contagion, selon les données des autorités locales, étatiques et gouvernementales des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Le dernier décès aux États-Unis a eu lieu dans l’État de New York, où 524 cas de coronavirus sont enregistrés.

Le Mexique suspendra toutes les activités scolaires. Le gouvernement mexicain a annoncé samedi qu’il suspendrait les activités de l’ensemble du secteur éducatif du vendredi 20 mars au 20 avril prochain, ce qui implique de reporter les vacances de Pâques qui devaient commencer le 3 avril.

La décision toucherait les 250 000 écoles publiques et privées de base, 18 000 lycées et 4 000 universités avec un total de 33 millions d’étudiants, a rapporté Esteban Moctezuma, secrétaire de l’Éducation publique (SEP), après une rencontre avec Hugo López-Gatell, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé.

L’épouse du président de l’Espagne est testée positive pour le coronavirus. L’épouse du président du gouvernement espagnol, Begoña Gómez, a été testée positive pour le coronavirus samedi, selon des sources de l’exécutif qui assurent qu’elle et son mari, Pedro Sánchez, vont bien. Tous deux sont détenus au Palacio de la Moncloa et suivent à tout moment les mesures préventives établies par les autorités sanitaires.

Donald Trump teste négatif pour le coronavirus. Le président américain Donald Trump a été testé négatif samedi pour déterminer s’il avait un coronavirus, selon un rapport de la Maison Blanche.

Je veux dire

Avec des informations de la VOA, Deutsche Welle, OMS, autorités sanitaires