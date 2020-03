Dernières nouvelles sur les progrès du coronavirus dans le monde

Le président de la République, @nayibbukele, confirme qu’au Salvador, il y a déjà un cas de # COVID19. Le patient a subi des tests et a donné un résultat positif. Il est isolé et il est très probable que vous soyez entré dans le pays par un angle mort. pic.twitter.com/LXQcdvELj1

– Secrétariat de presse de la présidence (@SecPrensaSV) 19 mars 2020

Le Nicaragua confirme le premier cas de coronavirus. Le vice-président nommé, Rosario Murillo, a confirmé mercredi soir le premier cas de coronavirus au Nicaragua.

CineMark suspend les fonctions. À titre préventif pour éviter la propagation de Covid-19, après avoir confirmé le premier cas dans le pays, Cinemark Metrocentro a décidé de suspendre ses fonctions jusqu’à nouvel ordre.

La Colombie estime que quatre millions de personnes peuvent contracter COVID-19. Le gouvernement colombien estime que près de quatre millions de personnes dans le pays – 8,1% de la population – peuvent être infectées par COVID-19, selon le décret sur l’état d’urgence signé par le président Iván Duque et tous ses ministres. .

Le Costa Rica confirme 69 cas de coronavirus. Le ministre de la Santé du Costa Rica, Daniel Salas, a signalé mercredi que 69 cas de nouveau coronavirus ont été enregistrés. Les personnes infectées ont entre 8 et 87 ans. Il y a 30 femmes et 39 hommes, dont 63 costariciens et six étrangers.

Augmente le nombre de décès par coronavirus en France à 89. Les autorités sanitaires françaises ont annoncé mercredi que 89 autres personnes étaient décédées au cours des dernières 24 heures des suites du coronavirus dans le pays, portant le nombre total de morts en France à 264 personnes.

Il y a maintenant 9 134 cas confirmés de coronavirus dans le pays, a indiqué le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, ce qui signifie une multiplication par deux du nombre de personnes infectées en une journée. La France est entrée ce mardi à midi dans un confinement quasi total ordonné par le président Emmanuel Macron, qui interdit tous les mouvements non essentiels.

Ce sont les hôpitaux publics du Nicaragua qui sont identifiés pour traiter les cas de coronavirus. Du peu que l’on sait au Nicaragua sur les actions que le régime Daniel Ortega mènera pour répondre à l’urgence du coronavirus, au cas où la pandémie frapperait les Nicaraguayens, il s’agit d’hôpitaux qui sont déjà habilités à recevoir des cas suspects ou des personnes infectées .

La porte-parole de la présidence, Rosario Murillo, s’est limitée à plusieurs reprises à signaler que 19 hôpitaux sont prêts à recevoir des patients de ce type, mais ne les a pas identifiés afin que la population puisse venir en cas de suspicion.

Je veux dire

Avec des informations de la VOA, Deutsche Welle, OMS, autorités sanitaires