Dernières nouvelles sur les progrès du coronavirus dans le monde

Les États-Unis recensent plus de 300 000 personnes infectées et plus de 1 200 décès par coronavirus; El Salvador a confirmé sept autres cas dans le pays; Le Premier ministre britannique est hospitalisé après 10 jours de tests positifs pour Covid-19.

Ceci est une minute par minute des nouvelles les plus importantes sur les progrès du coronavirus dans le monde ce lundi 6 avril.

La mère de Pep Guardiola décède d’un coronavirus. Dolors Sala Carrió, mère du directeur technique de l’équipe de football anglaise de Manchester City, Pep Guardiola, est décédée ce lundi à l’âge de 82 ans, du coronavirus. Cela a été rapporté par Manchester City, l’équipe dirigée par Guardiola, via Twitter.

La famille de Manchester City regrette d’avoir à signaler la mort de Mme Dolors Sala Carrió, mère de Pep Guardiola, à l’âge de 82 ans, à cause du coronavirus.

L’Iran dépasse 60 000 infections par le coronavirus. Les autorités sanitaires iraniennes ont relevé lundi le nombre officiel de cas confirmés de cotonavirus à 60 000 cas, tout en confirmant au moins 3 739 décès dus à cette maladie. Cela a été rapporté par le porte-parole du ministère de la Santé, Kianoush Jahanpour, qui a rapporté que 136 nouvelles personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures.

L’Allemagne envisage d’imposer une quarantaine aux voyageurs de retour dans le pays. L’Allemagne veut imposer une quarantaine de 14 jours à tous les voyageurs revenant après un séjour à l’étranger, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé un porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Il s’agit d’une recommandation faite par un conseil des ministres dédié aux mesures liées à la pandémie et adressée aux 16 états régionaux, qui adopteraient finalement la décision.

Le gouvernement japonais est prêt à déclarer l’état d’urgence. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré qu’il avait l’intention de déclarer l’état d’alerte sanitaire dans sept préfectures dans les prochaines heures pendant un mois, pour faire face à l’augmentation des cas de coronavirus enregistrés ces derniers jours.

“Nous espérons déclarer l’état d’urgence à partir de demain (mardi) après avoir entendu l’avis du groupe d’experts”, a déclaré M. Abe aux journalistes.

L’Espagne signale la quatrième journée consécutive de décès en baisse. Le ministère espagnol de la Santé a confirmé un total de 13 055 décès dus à des coronavirus après avoir ajouté 637 décès au cours des dernières 24 heures, au cours desquels 4 273 nouveaux infectés ont été recensés, qui atteignent déjà le chiffre de 135 032 au total.

Ces chiffres montrent un nouveau ralentissement de l’augmentation des nouveaux cas confirmés et des décès, qui ont diminué pour la quatrième journée consécutive.

La France pourrait connaître sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. La France pourrait connaître sa pire récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 2020 en raison de l’impact économique du coronavirus, a déclaré lundi le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire.

«Le pire chiffre de croissance que la France ait enregistré depuis 1945 était en 2009, après la crise financière de 2008, -2,2%. Nous serons probablement bien au-delà de -2,2% “cette année, a-t-il prévenu.