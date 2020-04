Dernières nouvelles sur les progrès du coronavirus dans le monde

Le ministère de la Santé (Minsa) a signalé un nouveau cas de coronavirus positif au Nicaragua, une femme de 39 ans, “délicate” mais “stable”. Ainsi, il existe déjà sept cas confirmés dans le pays.

Dans le monde, il y a 1 521 252 cas confirmés de Covid-19 ce vendredi, 92 798 décédés et plus de 361 000 personnes récupérées.

Ceci est une minute par minute sur les progrès de la pandémie de Covid-19 ce Vendredi Saint (04/10/2020)

L’Espagne enregistre la plus forte baisse de décès et d’infections. La progression du coronavirus en Espagne ce vendredi a enregistré son plus grand ralentissement depuis le début de l’épidémie, les nouvelles infections étant réduites à 3% par jour, la plus faible augmentation à ce jour.

Les nouvelles infections ont diminué de 3% par jour et les décès ont augmenté de 605, le moins en 17 jours.

Au total, les personnes infectées à ce jour sont 157 022, et les décès ont atteint 15 843, selon les données publiées ce vendredi (10.04.2020) par le ministère de la Santé, après deux jours consécutifs de tendance à la baisse.

3 603 autres personnes ont récupéré du COVID-19, soit 6,9% de plus, avec 55 668 sorties médicales.

La hausse des décès a également ralenti jusqu’à atteindre son augmentation minimale à ce jour, qui est de 3,97% par jour; en chiffres absolus, un chiffre plus bas n’a pas été observé depuis le 24 mars, lorsque 514 personnes sont décédées.

Le père de Boris Johnson dit qu’il devrait “se reposer” avant de retourner au travail. Stanley Johnson, père du Premier ministre britannique Boris Johnson, a averti vendredi (10.04.2020) que son fils “devrait prendre du temps” et “se reposer” avant de retourner à son poste à la tête du gouvernement britannique.

Boris Johnson avait été mis en quarantaine à sa résidence officielle de Downing Street depuis qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19 le 26 mars. Voice of America / .

S’adressant à la BBC Radio 4, l’ancien député de 79 ans a déclaré que le fait que le chef conservateur ait quitté hier l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital de Londres à Saint-Thomas ne signifie pas “on peut dire qu’il est sorti de danger ».

Cela doit prendre du temps. Je ne pense pas que vous puissiez vous en sortir et aller directement dans Downing Street (siège du gouvernement) et prendre les rênes sans période de réajustement “, a déclaré l’ancien employé de la Commission européenne et de la Banque mondiale.

Plus de 50 000 infections par coronavirus enregistrées en Amérique latine et dans les Caraïbes. L’Amérique latine et les Caraïbes ont dépassé ce vendredi (10.04.2020) les 50000 cas confirmés de COVID-19 dont plus de 2000 sont décédés, selon un bilan de l’agence ., préparé avec les informations des autorités nationales et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le président brésilien Jair Bolsonaro portant un masque de protection contre le coronavirus lors d’un message à la presse à Brasilia le 20 mars 2020.

Ce vendredi, la région compte 50 589 infections et 2 090 décès. Le Brésil est le pays de la région le plus touché par la pandémie, avec 17 847 déclarés malades et 941 décédés.

Cuba va paralyser les transports urbains et intercommunaux samedi prochain. Le gouvernement cubain va paralyser samedi prochain le service de transport urbain et intercommunal comme mesure préventive contre le coronavirus.

“Les ressources restantes doivent avoir une limite de capacité. Utilisation obligatoire du nasobuco », a écrit la présidence cubaine sur Twitter.

Mesures de transport urbain et intercommunal telles que:

➡️Paralyser le service de transport public urbain dans le pays à partir de samedi, seules les priorités l’ont.

➡️ les médias restants doivent avoir une limite de capacité

Obligatorio️ Utilisation obligatoire du nasobuco pic.twitter.com/tcvCXYkBUZ

– Présidence Cuba (@PresidenciaCuba) 9 avril 2020

Avec des informations des agences, Voice of America et Deutsche Welle