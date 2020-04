Dernières nouvelles sur les progrès mondiaux du coronavirus

Les États-Unis ont signalé 1 169 décès en une journée; El Salvador a confirmé cinq autres cas dans le pays; Le Premier ministre britannique prolongera sa quarantaine car il présente toujours des symptômes.

Il s’agit d’une minute par minute des nouvelles les plus importantes sur les progrès mondiaux de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Le brasseur Corona arrête la production. Le brasseur mexicain Grupo Modelo a annoncé qu’il suspendrait ses activités de production et de commercialisation de bière à partir du 5 avril, face à l’urgence sanitaire dans le pays en raison de l’épidémie de coronavirus.

La société, fabricant de la populaire bière Corona, a déclaré que la mesure vise à se conformer à la disposition du gouvernement mexicain du 31 mars, qui ordonne la suspension des activités non essentielles dans le pays jusqu’au 30 avril pour atténuer la propagation du virus. Grupo Modelo a déclaré que si le gouvernement confirme la bière comme produit agro-industriel, l’entreprise est prête à exécuter un plan avec 75% de son personnel travaillant à distance pour garantir l’approvisionnement en bière.

La Corée du Sud dépasse 10 000 personnes infectées. La Corée du Sud a signalé 86 nouveaux cas de coronavirus et dépassé les 10 000 infectés, bien que le système déployé par le pays asiatique pour contrôler la propagation du pathogène ait permis de guérir près de 60% des personnes infectées.

La Corée du Sud totalise 10 062 infections au total, dont 3 867 cas actifs, selon le Centre coréen pour le contrôle et la prévention des maladies infectieuses (KCDC).

Cinq nouveaux décès dus au virus ont également été signalés, portant à 174 le nombre de décès dans ce pays asiatique.

La Thaïlande impose un couvre-feu nocturne national. La mesure prend effet ce Les vendredis dans tout le pays entre 10 heures du soir et 4 heures du matin. Le non-respect de l’ordonnance, qui exclut les travailleurs classifiés de première nécessité, peut être passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison, d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 120 euros, voire des deux.

La mesure fait suite à d’autres échelonnées par les autorités thaïlandaises telles que la fermeture de centres commerciaux, cinémas, restaurants, bars et l’annulation d’événements de masse.

L’Allemagne dépasse 1,00 décès. Le nombre de décès dus au coronavirus est passé à 1 017 en Allemagne, après 145 décès signalés au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre d’infections, avec 6 174 de plus qu’il y a un jour, a atteint 79 696, a rapporté l’Institut Robert Koch (RKI ), le centre compétent en épidémiologie du pays.

L’Allemagne surpasse ainsi la Chine, qui en compte 82 464, et est déjà le quatrième pays le plus touché au monde, derrière les États-Unis (245 573), l’Italie (115 242) et l’Espagne (112 065), selon les chiffres de l’Université Johns. Hopkins, qui avec une méthode de collecte différente, place le nombre de personnes infectées en Allemagne à 84 794 et le nombre de décès à 1 107.

Le président du Parlement iranien teste positif pour le coronavirus. Le président du Parlement iranien, Alí ​​Lariyaní, est infecté par un coronavirus et est en quarantaine, tout comme plusieurs membres de la Chambre et le gouvernement du pays.

Lariyaní a été soumis au test après avoir présenté “certains symptômes” et après un test positif, il a commencé à recevoir un traitement, a indiqué le Parlement. Ce vétéran politique occupe le poste de chef de la branche législative depuis 12 ans.

Au moins 23 des 290 députés ont été testés positifs pour le coronavirus. L’Iran fait état de 3 160 décès et de plus de 50 000 personnes infectées.

La Belgique accordera une prime de 1 450 euros au personnel médical et aux pharmaciens. Le personnel de santé et les pharmaciens recevront une prime de 1 450 euros pour être en première ligne lors de la pandémie de coronavirus, selon le journal flamand De Tijd.

Le soi-disant “bonus COVID-19” sera attribué à environ 10 000 personnes, ce qui portera la facture à environ 14,5 millions d’euros, indique le journal.

Selon une enquête de l’Association des pharmaciens belges, les visites dans les pharmacies ont doublé depuis le début de la crise des coronavirus.

Deux avions avec 50 respirateurs prêtés par l’Allemagne arrivent à Madrid. Un A400 et un Hercules ont atterri à la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) en provenance d’Allemagne avec du matériel pour 50 respirateurs.

«Surtout dans la crise des coronavirus, nous, Européens, restons unis. Aux Espagnols en ces temps difficiles, beaucoup de force “, a expliqué le ministère allemand de la Santé sur son compte Twitter.

Berlin prévoit une distanciation sociale pour toute l’année 2020. Les autorités de la ville-état de Berlin estiment que certaines mesures de distanciation sociale et de restriction des contacts dureront tout au long de l’année pour éviter que la propagation du coronavirus ne provoque l’effondrement d’un hôpital.

“Nous devons réduire la vitesse de contagion afin de ne pas surcharger le système de santé et d’atteindre des situations comme celles subies par l’Espagne et l’Italie”, a indiqué le chef de l’Intérieur du gouvernement régional de Berlin, Andreas Geisel, dans des déclarations à la radio publique RBB.

L’Espagne enregistre plus de 900 décès par coronavirus pour la deuxième journée consécutive. L’Espagne a enregistré 932 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui met son taux de mortalité à 10 935, selon le solde proposé par le ministère de la Santé.

C’est la deuxième journée consécutive que la barrière des 900 décès quotidiens est franchie, après avoir atteint 950 la veille, le record le plus élevé en 24 heures de ce pays, le deuxième au monde en nombre de décès dus à la pandémie. .

L’Arabie saoudite alloue 2,4 milliards de dollars pour payer des salaires privés. Le roi saoudien Salman bin Abdulaziz a approuvé le décaissement de quelque 2,4 milliards de dollars pour payer une partie des salaires des employés du secteur privé dans le royaume ultra-conservateur et “atténuer les effets de COVID-19”, a rapporté l’agence. SPA d’État.

L’ordonnance stipule que l’employeur, au lieu de procéder à des licenciements, demande à cette aide de payer jusqu’à 60 pour cent du salaire de ses employés pour une période de trois mois et avec un maximum d’environ 2 400 $ par travailleur.

Le Chili rapporte 3 737 cas. Ce jeudi, 333 nouveaux cas ont été signalés, a fait savoir le gouvernement chilien. Il indique également qu’il y a eu 427 personnes récupérées et 22 personnes décédées.

“Nous sommes confrontés au plus grand défi sanitaire des 100 dernières années (…) et dans ce contexte, nous continuons à travailler et nous ne laisserons pas tomber notre garde, et que les mesures que nous prenons ont un impact”, a déclaré le ministre chilien Jaime Mañalich. .

Les États-Unis enregistrent la plus forte perte d’emplois depuis mars 2009. L’économie américaine a perdu 701 000 emplois en mars et le taux de chômage a atteint 4,4%, au milieu de la pandémie de coronavirus, a indiqué le département du Travail.

Il s’agit de la plus grande perte d’emplois depuis mars 2009, lorsque la crise financière a fait couler les économies mondiales.

Le Premier ministre britannique prolongera sa quarantaine. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui s’est révélé positif pour le coronavirus, a annoncé qu’il prolongerait sa quarantaine au-delà des sept jours recommandés car il présente toujours des symptômes.

Bien que je me sente mieux, j’ai toujours des symptômes. J’ai de la fièvre et je dois continuer à être mis en quarantaine “, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter dans laquelle il a demandé aux Britanniques de ne pas céder à la tentation et de rester chez eux ce week-end.

Le Royaume-Uni a causé 684 décès en une journée. C’est un chiffre qui rend visible l’avancée de la pandémie au Royaume-Uni, où 3 605 décès ont été enregistrés.

8 h 00 Notre couverture de l’avancée du coronavirus au Nicaragua et dans le monde commence.

