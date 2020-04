Dernières nouvelles sur les progrès mondiaux du coronavirus

El Salvador confirme le troisième décès de Covid-19, le Venezuela rapporte deux autres décès dus au virus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que la pandémie a déjà dépassé 60 000 décès dans le monde.

Il s’agit d’une minute par minute des nouvelles les plus importantes sur les progrès mondiaux de la nouvelle pandémie de coronavirus.

9h30. Le procureur général des États-Unis, William Barr, a déclaré que le Bureau fédéral des prisons faisait face à des situations d’urgence en raison de la progression rapide du coronavirus, une déclaration qui ouvrira la voie au département pour commencer à libérer davantage de détenus pour les envoyer en résidence surveillée. .

Barr a déclaré qu’en vertu de son ordre d’urgence, la priorité de libérer les détenus vulnérables et de les placer en résidence surveillée devrait être accordée à ceux des prisons fédérales qui ont été frappées par le coronavirus, notamment Oakdale, Louisiane, Elkton Ohio et Danbury en Connecticut.

9h25. Ee Royaume-Uni a enregistré pour la première fois ce samedi (04.04.2020) plus de 700 personnes souffrant de coronavirus tuées en une journée, soulignant l’augmentation rapide de la mortalité liée au COVID-19 dans le pays. Ce chiffre place le bilan total du pays à 4313 décès, ont annoncé les autorités sanitaires britanniques

9h15. Huit municipalités de l’État le plus peuplé du Venezuela ont été privées de service vendredi pendant 20 heures consécutives et l’électricité a de nouveau été coupée ce samedi matin. Des centaines de milliers de personnes ont connu des pannes de courant prolongées pendant trois jours dans au moins huit municipalités du Venezuela en raison de pannes d’interconnexion avec le système national, les autorités et les personnes concernées ont signalé.

Cette photo montre une vue générale du quartier d’Altamira partiellement éclairé lors d’une panne d’électricité à Caracas, Venezuela, LAPRENSA / VOZ DE AMÉRICA

9 h: Depuis l’apparition de la maladie en décembre 2019, plus de 1120 000 personnes ont été infectées dans pratiquement tous les territoires de la planète. Des rapports de l’Organisation mondiale de la santé évaluent le nombre de décès dus au nouveau coronavirus à plus de 60 000 décès.

Avec des informations de Voice of America, Deutsche Welle et des médias internationaux.